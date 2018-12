De beste deal van 2019! Bekijk ‘The Lion King’, ‘Dumbo’ en ‘Aladdin’ goedkoop in de bios

Filmstudio Disney staat een prachtjaar te wachten: in de eerste helft van 2019 verschijnen maar liefst drie live action-versies van geliefde Disney-klassiekers op het witte doek. En jij kunt die voor een zacht prijsje állemaal in de bios gaan bekijken.

Package deal

Disney introduceert het komende jaar een nieuw soort bioscoopticket. Filmfans kunnen tegen gereduceerd tarief een kaartje kopen voor alledrie de live action-films die het komende halfjaar in première gaan. Voor 25 euro kun je naar de nieuwe versies van Dumbo, The Lion King én Aladdin (die laatste met Marwan Kenzari als bad guy Jafar in de hoofdrol).

Vanaf nú te koop

Dat heeft Disney bekendgemaakt. De tickets zijn onder meer te verkrijgen via de webshop van de Persgroep en in de Kinepolis-bioscopen. De koper krijgt drie codes die te zijner tijd geldig zijn als toegangsbewijs. Het is voor het eerst dat een filmdistributeur zo’n combinatieticket aanbiedt, meldt Disney.

Plannen maar!

Dumbo, een nieuwe verfilming van het beroemde verhaal over het vliegende olifantje (bekijk hier de sprookjesachtige trailer), gaat eind maart in de bioscopen draaien. Half mei is de beurt aan Aladdin, het sprookje over een straatjongen die een mysterieuze lamp vindt waarin een geest zit die hem drie wensen gunt. The Lion King, de live action-versie van de animatiebewerking van het toneelstuk Hamlet van Shakespeare, is vanaf half juli te zien. De onlangs verschenen beeldschone trailer van het verhaal over de Leeuwenkoning brak zo’n beetje het internet. Verwacht wordt dat de film zelf hét bios-succes van 2019 wordt.

