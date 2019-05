De wereld rondreizen met kids? Zó doe je dat

Een wereldreis staat bij heel veel gezinnen op de bucketlist (groot gelijk!). Jammer genoeg blijft het voor velen bij dromen… Het lijkt misschien onmogelijk om met je peuter in de draagzak en je kleuter aan de hand de wereld rond te reizen, maar het kan. Echt! En ook al kost zo’n reis handenvol geld (en veel energie!), het maakt je zoveel rijker. Uitproberen!?

Van tevoren is het moeilijk in te schatten hoe alles zal gaan, of het gezin het wel aankan (de reis en het gemis) en wat te doen met het onderwijs van de kinderen? Hoewel het in elke situatie natuurlijk kan verschillen, bieden deze inzichten perspectief.

Kinderen en reizen gaan goed samen

Kinderen zijn makkelijk en houden van avontuur! Ok, tenzij er een tand doorkomt of hun lievelingsknuffel is in het vorige hostel vergeten. Enfin, denk niet dat kinderen een last zullen zijn tijdens avontuurlijk reizen. Kinderen zijn juist weerbarstig en komen op avontuur (dus op reis) helemaal tot leven. Het is een verrijkende levenservaring voor heel het gezin. Samen verblijven in tribale hutten, wildlife spotten, door indrukwekkende regenwouden trekken, afgelegen dorpjes bezoeken… Life is good!

Kinderen zorgen (bijna) altijd voor een vrolijke sfeer. Tip: zijn je kinderen nog te jong om lange afstanden te lopen (en wil je ze niet de hele dag in de draagzak mee vervoeren), regel dan transport naar dorpjes die dichtbij de weg liggen.

Ook belangrijk om rekening mee te houden: kleine kinderen worden snel moe! Na een periode van veel rondreizen (lopen, sjouwen, privébusje in; privébusje uit) is het een goed idee om op een leuke plek te stoppen. Hier kunnen kinderen (en de ouders!) hun energie opladen en spelen, nieuwe vriendjes maken tegelijkertijd. Het is geweldig hoe snel je je op een nieuwe plaats thuis kunt voelen.

Voorbereiding is het halve werk

En gezondheidsvoorbereidingen zijn key! Sluit verzekeringen af, plan vaccinaties in en zoek van tevoren uit hoe je het gezin op reis gezond houdt. Een EHBO-kit in de reistas is een must.

Wat betreft schoolgaande kinderen, tijdens de reis moeten de kinderen natuurlijk onderwezen worden. Lees je in de schoolmaterie, onderwijs jezelf wanneer nodig en geef de kinderen les. Zet bijvoorbeeld elke week een paar uur voor één-op-één thuisonderwijs op de planning. Dit is niet altijd makkelijk, in de interessante omgeving is er voor kinderen natuurlijk veel leuks te doen. Probeer ze enthousiast te maken door de schoolopdrachten aan hun interesses aan te passen en juist van deze omgeving gebruik te maken.

Verder, het is natuurlijk een cliché, maar reizen is echt de beste vorm van onderwijs. Haal het meeste uit je reis door interessante en ongewone ervaringen op te zoeken, in plaats van gewoon maar op het strand te hangen. De kids zullen leren door te zien!

Houd het ontspannen

En vergeet jezelf ook niet! Ondanks dat de kinderen je (b)engeltjes zijn, kan het tijdens een lange reis behoorlijk uitputtend en stressvol zijn om 24/7 voor ze te zorgen. Zorg dat je af en toe kinderopvang regelt zodat de volwassenen even wat tijd hebben voor zichzelf en elkaar. Of wissel elkaar af met individuele activiteiten als duiken of klimmen, zodat de ander even een moment voor zichzelf kan hebben.

Gouden tip: neem een laptop mee! Een laptop is niet alleen handig voor films, spelletjes en Skypen met het thuisfront, hij kan ook worden ingezet voor thuisonderwijs. Op plaatsen met wifi kun je allerlei educatieve bronnen opzoeken of onderzoek doen voor de lessen.

