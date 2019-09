De herfst is officieel aangebroken en dat merken we (helaas) ook wel als we naar buiten kijken. Maar dat regenachtige weer heeft ook z’n voordelen, want je schuldig voelen omdat je voor de zoveelste avond op rij binnen zit, is nergens voor nodig. Toch de deur uit? Dan is de bioscoop de perfecte plek om naartoe te gaan. En laat er nou net weer een Nederlandse topfilm in aantocht zijn! Het leukste van alles: Flair mag 2×2 kaarten voor de rode loper première in EYE Amsterdam weggeven.

Vanaf 24 oktober draait-ie in de bioscoop: De Liefhebbers. In deze film komen de onderlinge relaties van vier volwassen kinderen van de familie Liefhebber op scherp te staan als blijkt dat hun vader zijn ziekte heeft verzwegen. Om nader tot elkaar te komen zullen ze de confrontatie met elkaar én zichzelf moeten aangaan, want zelfs onvoorwaardelijke familiebanden hebben hun grenzen.

Ontmoet de cast

Met een sterrencast bestaande uit Jeroen Krabbé, Hadewych Minis, Theo Maassen, Beppie Melissen, Jelka van Houten, Guy Clemens, Sanne Samina Hanssen, Aiko Beemsterboer, Bas Keizer en Rebecca de Nooijer, Angel Vermeulen, Linde van der Storm behoort De Liefhebbers bovenaan jouw kijklijstje. Wil je de film als eerste zien én de acteurs van dichtbij zien? Op donderdag 10 oktober kun jij bij de première tijdens het Parool Film Fest zijn!

Lees ook

13 films die je vandaag nog wil kijken op Disney+



Trailer

Flair mag namelijk 2×2 kaarten voor de bijzondere avond weggeven, zodat je samen met je moeder, vriendin of partner als allereerste van de film kunt genieten. Het winformulier vind je onder de trailer, die je hieronder alvast kunt kijken:



Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: September Film | Beeld: still