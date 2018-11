Ice, ice, baby: op dit dakterras kun je schaatsen met uitzicht over Amsterdam

Zin in een gezellig vriendinnenuitje? Zoek dan je schaatsen bij elkaar, want vanaf 1 december kun je bij Floor17 schaatsen met een prachtig uitzicht over Amsterdam. Belangrijk is wel dat je geen hoogtevrees hebt.

Het restaurant opende al eerder dit jaar een rolschaatsbaan op het dak, en wegens het grote succes komt er nu ook een wintervariant. Op het dak van Ramada Apollo Amsterdam Centre vind je het restaurant Floor17, waar je binnenkort kunt schaatsen op maar liefst 85 (!) meter hoogte.

Wanneer?

De schaatsbaan is geopend vanaf 1 december tot 3 februari. In die periode kun je er dagelijks terecht van 17.00 tot 22.00 uur en in het weekend vanaf 12.00 uur. Een uurtje ijspret kost je 60 euro en dit bedrag wordt omgezet in een tegoed dat je kunt uitgeven aan eten en drinken. Tijd dus om je vriendengroep op te trommelen!

