Citytrippers: de favoriete hotspots in wereldsteden van de Flair-redactie

Parijs, Kopenhagen, Beijing of Rome. Internet staat bol van de aanraders als het op citytrips aankomt. Maar mond-tot-mondreclame werkt toch het best. De Flair-redactie deelt de must sees van haar laatst bezochte steden. Laat je inspireren.

Parijs

Marije Veerman, hoofdredacteur

Waar? ‘Parijs is elke keer weer een feest. De sfeer, het straatbeeld, wat de Parijzenaren dragen, ik krijg er zo veel inspiratie van. Dit jaar combineerden we een bezoek aan de stad met Center Parcs Village Nature Paris, dat vorig jaar zijn deuren opende. Ideaal. We zaten binnen een halfuur in hartje stad en na ons bezoek keerden we terug naar de rust van het park.’

Aanraders? ‘Jardin Du Luxembourg, daar kun je een bestuurbaar bootje huren en loslaten in de vijver. Groot succes bij de kinderen. Ga ‘s avonds naar Le Marais. Deze wijk wordt afgesloten voor auto’s en je kunt er heerlijk struinen langs alle tweedehandswinkeltjes en leuke koopjes scoren. Of je vergapen bij de duurdere winkels. Eten doe je to go bij L’As du Fallafel of, als de rij te lang is, ertegenover, daar is de falafel net zo lekker. Sluit af met een enorme ijscoupe bij Pozzeto.‘

Tips? ‘Iedereen zweert in Parijs bij de metro, maar ik vind dat nog steeds hele einden lopen, maar dan ondergronds. Wij huren fietsen. Kinderen achterop en je kunt de hele stad door. Niemand pijn aan zijn voeten, je bent enorm flexibel en ziet een stuk meer.’

Terecht populair? ‘De Notre Dame en stadspark Jardin des Tuileries zijn bij ons nog steeds favoriet. De kinderen vinden het leuk om alle figuren van De Klokkenluider van de Notre Dame op de kerk te zoeken. En daarna in het park jeu-de-boulen, gewoon met de dennenappels uit de bomen.’

Overslaan? ‘Niets, eigenlijk! Ik vind echt elke bezienswaardigheid leuk. De Eiffeltoren zelf zijn we nog nooit op geweest – de rij te lang en de entree te duur – maar de buurt eromheen mag je niet missen. Vlak achter de toren ligt een groot grasveld, waar straat-muzikanten spelen en skaters hun kunsten vertonen.’

Barcelona

Marjolein Verdam, marketingmanager

Waar? ‘Tijdens onze vakantie naar Spanje hebben we natuurlijk ook een bezoekje gebracht aan Barcelona.’

Grote verrassing? ‘Ik ben al vaker in Barcelona geweest, maar ontdekte dit jaar pas dat de stad midden in het centrum een waanzinnig grote, mooie dierentuin heeft.’

Aanraders? ‘Die dierentuin dus! Je kunt er urenlang onder de hoge bomen wandelen, zelfs op warme dagen is het er heerlijk. Je vindt de dierentuin in het Parc de la Ciutadella, dat prima bereikbaar is met het openbaar vervoer.’

Tips? ‘Barcelona heeft alles. Je kunt er naar hartenlust cultuur snuiven, lekker eten (tapas!) en shoppen, maar ga ook eens naar het strand. Een mooie plek om lekkere cocktails te drinken.’

Terecht populair? ‘Alles wat architect Gaudí heeft ontworpen: de Sagrada Familia, Park Güell, Casa Mila en Casa Battló. Adembenemend mooi.’

Overslaan? ‘De drukke Ramblas, met zijn opdringerige straatverkopers en zakkenrollers.’

Beijing

Floor Bakhuys Roozeboom, redacteur

Waar? ‘Als er één stad is die voorgoed mijn hart gestolen heeft, is dat wel Beijing. Toen mijn vriend en ik er vier jaar geleden op wereldreis langskwamen, waren we op slag verliefd.’

Grote verrassing? ‘In Beijing was alles ons vreemd: de taal, het eten, de gewoontes. En toch voelden we ons meteen thuis.’

Aanraders? ‘Bij Da Dong hebben ze de heerlijkste crispy peking duck, maar het liefst liepen we in Beijing de hele dag te slenteren door de hutongs: eeuwenoude authentieke Chinese steegjes. Probeer sowieso een keer de verfrissende Old Beijing Yoghurt, die overal op straat de koop is. Meteen opdrinken, want de charmante keramieken potjes worden hergebruikt. Je herkent de verkooppunten aan de lange rij lege witte potjes op de stoep.’

Tips? ‘Jammer is dat deze hutongs aan het verdwijnen zijn en worden vervangen door grote moderne gebouwen. Reden temeer om ze nog te bekijken als je de kans hebt. En huur fietsen, de leukste manier om Beijing te verkennen. Het is druk op de weg, maar dat zijn Nederlanders wel gewend.’

Terecht populair? ‘De Chinese Muur. Heel toeristisch, maar dat enorme slingerende bouwwerk in dat groene landschap is zo’n iconisch beeld dat je al zo vaak in films hebt gezien. En als je daar eenmaal zelf op staat, geeft dat een overweldigend gevoel. Tip: bezoek de muur vanaf een iets minder druk bezochte plek, zoals Jinshanling.’

Overslaan? ‘Summer Palace, China’s grootste park, met meren, tuinen en paleizen. Lekker wandelen en relaxen aan het water was er niet bij; te midden van een enorme mensen-massa schuifelden we voetje voor voetje vooruit. Overslaan dus.’

Beeld: iStock