Als je een weekendje weg wilt met het hele gezin, kunnen de kosten hoog oplopen. Maar dankzij een geweldige actie van Center Parcs kun je in elk geval flink besparen op het verblijf. Met vriendinnen ertussenuit? Dan kan niemand als excuus gebruiken dat-ie krap bij kas zit. Ha!

De Bungalow Race is een tijdje geleden van start gegaan, maar de actie loopt nog steeds. Wat deze aanbieding inhoudt? Je kunt voor slechts 12 euro per persoon een nachtje Center Parcs boeken, in het Limburgse Peel. Ga je met je gezin, dan betekent dat dus voor een prikkie genieten van het subtropische zwemparadijs en met de kids een potje bowlen, vinden ze hoe dan ook fantastisch. Plan je een trip met vriendinnen, sla dan de nodige flessen wijn en hapjes in. Hoe fijn om even een weekend non-stop bij te kletsen?

Snel, snel, snel

Zo fantastisch als deze aanbieding van Center Parcs is, zo kort duurt-ie nog. Om precies te zijn kun je nog tot 1 november gebruikmaken van deze actie. Maar vooruit plannen is geen probleem. Je kunt namelijk een bungalow boeken tussen nu en maart. Nou, waar wacht je op? Boeken, maar!

