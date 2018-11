Het favoriete buurmannenduo van jouw kids (en stiekem ook van jou) is terug met een gloednieuwe bioscoopfilm. Deze winter wordt het lachen geblazen wanneer zij zich klaarmaken voor de feestdagen. Want dit verloopt natuurlijk niet zonder slag of stoot, wat zorgt voor veel ongemakkelijke en hilarische situaties.

Lees ook: WIN: een uitgebreid Crayola pakket t.w.v. € 125

De feestdagen en daarmee de kerstvakantie zijn weer in aantocht! Dat betekent dat je je agenda er weer bij kunt pakken om gezellige uitjes te plannen met heel het gezin. En wat is nou gezelliger dan een film kijken met een flinke bak popcorn op schoot?

Kerst

Vanaf 29 november draait de gloednieuwe ‘Buurman en Buurman: Winterpret’ op het witte doek. In deze film is te zien hoe de twee zich opmaken voor de winter, wat – hoe kan het ook anders – de nodige problemen oplevert. Op hun eigen klunzige manier gaan ze aan de slag om alles tot een succes te maken. Of het nu gaat om het versieren van de kerstboom of kerstkoekjes bakken, alles is een uitdaging voor Mat en Pat!

De avonturen van Buurman en Buurman zijn leuk voor jong en oud, dus lach en geniet met het hele gezin. Bekijk hieronder alvast de trailer. A je to!

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: MediaTornado | Beeld: MediaTornado