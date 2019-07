Hoge boetes: in déze Europese vakantielanden is autorijden met slippers verboden

Tijdens een zonvakantie in Zuid-Europa zullen de meeste mensen vaker op slippers dan op schoenen rondlopen. Vele vakantiegangers zullen ook ongetwijfeld met hun flip flops achter het stuur kruipen op weg naar hun favo strandje, maar dat kan je in sommige landen duur komen te staan.

Daar gaat je diner aan de Costa

In Nederland is het niet verboden om met slippers auto te rijden, maar in Frankrijk en Spanje zijn ze een stuk strenger. hier kan deze actie je een boete van respectievelijk 90 en 80 euro opleveren. Wij hadden geen idee! Een paar schoenen in je huurauto gooien is dus geen onverstandig idee. Het kan je zo een avond uitgebreid tapas eten schelen en da’s toch niet helemaal de bedoeling op vakantie.

Geen boetes, wel risico’s

Hoewel je in ons land niet bestraft wordt voor het rijden met slippers, acht Veilig Verkeer Nederland het niet verstandig. Je ‘slipt’ er namelijk zo uit, of blijft haken achter een van de pedalen of de mat. Mocht je een aanrijding krijgen, dan kan het zo zijn dat jij wel aansprakelijk wordt gesteld. Bewezen is immers dat het dragen van dit schoeisel kan leiden tot onveilige situaties.

Bron: Libelle | Beeld: iStock