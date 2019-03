Shoppen op het vliegveld? Dit is waarom je je boarding pass moet laten zien

Nog even snel langs alle winkels op de luchthaven voordat je het vliegtuig in gaat? Waarschijnlijk wordt er dan om je boardig pass gevraagd. Maar waar heb je dat ding nu weer gelaten? Dat is vanaf nu verleden tijd, want eigenlijk ben je helemaal niet verplicht om je ticket te laten zien.

Waarom vraagt de medewerker het dan? Het zit zo: de winkels in bijvoorbeeld Schiphol kunnen met de informatie op jouw boarding pass BTW terugvragen. Niet voor alle landen, maar wel voor passagiers die bijvoorbeeld naar landen buiten de Europese Unie op reis zijn. Hiermee besparen deze shops op het vliegveld wel tot miljoenen euro’s, aldus de Britse krant The Independent.

Laat ‘m lekker in je tas, die boarding pass

Toch kunnen ze jou niet verplichten om je boarding pass te laten zien. Niet alle producten die namelijk worden aangeboden in deze winkels zijn belastingvrij. Je zult vast ook wel merken: het is echt niet (veel) goedkoper dan dat je het buiten de luchthaven had gekocht. Een beetje goodwill is het wel, de winkels hebben er namelijk profijt van. En hé, als je ‘m toch al in je hand hebt kun je ‘m net zo goed even laten zien, toch?

