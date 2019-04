You either love or hate it, maar het zoete servies met de iconische tekeningen van Blond Amsterdam is na dik achttien jaar nog steeds razend populair. Hoog tijd om hun Amsterdamse restaurant een upgrade te geven: café slash restaurant Blond Amsterdam is voortaan… volledig roze!

Perfectly pink

En niet alleen binnen hebben de muren en meubels een lik verf gekregen, ook de gevel van het pand is volledig onder handen genomen. Deze passeren zonder dat-ie je opvalt, is niet meer mogelijk nu de volledige voorkant suikerspinroze is geverfd en een brede strook boven de ramen bezaaid is met bloemen.

Hotspot

Mierzoet, maar hartstikke hip, want alles in deze kleur is op dit moment helemaal hot. In dit restaurant, dat een instant hotspot-status verwerft met de make-over, zit je dus wel gebakken. Vrij letterlijk, want op hun eigen servies worden de lekkerste taartjes en pannenkoeken geserveerd. Dat wil je toch?

Tosti

Maar niet alleen voor de zoete trek kun je terecht bij Blond Amsterdam in de Amsterdamse Pijp. Ze verkopen namelijk ook de heerlijkste tosti’s én je shopt er tevens de leukste items uit hun serviescollectie. Sinds ze zeven dagen per week geopend zijn, is er altijd wel een moment dat je even langs kunt wippen. Gezellig dagje met vriendinnen inplannen dan maar?

Bron: Viva | Beeld: ANP, Instagram