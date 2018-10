Snackliefhebbers opgelet: in déze stad is een bitterbalbar geopend

Is een borrel wat jou betreft niet compleet zonder bitterballen op tafel? En vind je het de allerlekkerste snack die er bestaat? Hup, op naar het centrum van Amsterdam, want daar vind je sinds kort een bitterbalbar.

Lees ook: Bijzonder: frikansushi is blijkbaar een ding

Tegenwoordig vind je naast de klassieke bitterballen met mosterd vaak ook een vegetarische variant op de kaart. Gevuld met rode biet bijvoorbeeld. Maar bij Bar Bitterbal gaan de chefs nog een stapje verder. Bij de nieuwe Amsterdamse hotspot kun je namelijk maar liefst 21 (!) verschillende soorten bitterballen bestellen. Oh. My. GOD!

Zo. Veel. Smaken.

We horen je denken: 22 soorten, welke smaken dan in hemelsnaam? Houd je vast: naast de typische rundvleesbitterballen staan er ook ballen met zwarte truffel, kreeft en pekingeend op het menu. Deze kun je per vijf bestellen. Geef je een borrel? Dan kunnen er ook platters worden besteld, bestaande uit bitterballen met verschillende smaken. Benieuwd naar het complete menu? Dat vind je hier.

Lekker binnen blijven

Ten slotte hebben we nog een heel goed (of slecht, het is maar hoe je het bekijkt) nieuwtje voor je. De bitterballen kunnen namelijk vanuit je luie stoel worden besteld, want Bar Bitterbal bezorgt het lekkers óók tot aan de voordeur. Probeer je nu maar eens in te houden!

Dit bericht bekijken op Instagram Wij trappen deze week af!#barbitterbal #bitterballen #croquettes #utrechtsestraat Een bericht gedeeld door Barbitterbal (@barbitterbal) op 14 Okt 2018 om 10:38 (PDT)