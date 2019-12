Zin in! Déze films verschijnen deze maand in de bioscoop

Tussen de feestdagen (én alle voorbereidingen) door een gaatje vrij? Plan dan zeker een bioscoopbezoekje, want in december verschijnen er een hoop must-see films op het witte doek. Wat dacht je bijvoorbeeld van het langverwachte pareltje van Linda de Mol: ‘April, May en June’? Ook ‘Cats’ kun je deze maand ein-de-lijk zien, en da’s nog lang niet alles.

The Addams Family – 4 december

Deze The Addams Family-film is een moderne animatie-versie van het bekende verhaal. Wanneer

Wednesday Addams (Chloë Grace Moretz) bevriend raakt met de dochter van een bekende realityshow-presentatrice, barst de hel los. Hun families kunnen elkaar natuurlijk totaal niet uitstaan. Oftewel: het is oorlog.

Jumanji: The Next Level – 5 december

Dwayne Johnson, Kevin Hart, Karen Gillian én Jack Black spelen weer onze favoriete game-personages in Jumanji: The Next Level. Alleen zijn de mensen die ze spelen nogal veranderd. De originele gang uit deel één moet terug in het spel om iemand te redden, maar opa’s Eddie (Danny Devito) en Milo (Danny Glover) worden per ongeluk meegesleurd en zitten nu opeens in de personages van Dwayne en Kevin.

Project Gio – 5 december

De gigantisch populaire YouTuber Gio Latooy (1,1 miljoen abonnees) speelt in zijn eigen bios-film… zichzelf! Wanneer zijn ouders een tijdje op vakantie gaan, zet Gio hun nieuwe villa op stelten met een krankzinnig huisfeest. Loopt helemaal uit de hand natuurlijk. Hoe gaat Gio deze puinzooi fixen voordat zijn ouders terugkomen?

Motherless Brooklyn – 5 december

Edward Norton gaat met Motherless Brooklyn voor een ambitieuze drietrapsraket. Hij schreef, regisseerde én speelde de hoofdrol. Deze misdaadfilm draait om privédetective Lionel Essrog (Edward Norton), die aan het syndroom van Gilles de la Tourette lijdt. Hij onderzoekt in het New York van de jaren ’50 de moord op zijn mentor. Met verder ook rollen voor o.a. Willem Dafoe, Bruce Willis, Leslie Mann en Alec Baldwin.

Huisvrouwen bestaan niet 2 – 12 december

Op zoek naar een heerlijke feelgood film die helemaal past bij de feestdagen? Dan gaat Huisvrouwen Bestaan Niet 2 niet teleurstellen. Net als in het eerste deel volgen we Gijsje (Eva van de Wijdeven), Marjolein (Jelka van Houten) en Loes (Loes Luca). Ze nemen ons weer op hilarische wijze mee in hun oh zo herkenbare struggles en chaotische gezinnen. Genieten!

Star Wars: The Rise of Skywalker – 18 december

We kunnen eigenlijk niet meer wachten op Star Wars 9; The Rise of Skywalker belooft namelijk érg veel. De terugkeer van Luke, de comeback van Emperor Palpatine én de overleden actrice Carrie Fisher die toch nog te zien is als Leia. J.J. Abrams keerde weer terug als regisseur en kreeg de haast onmogelijke taak om de Skywalker-saga tot een bevredigend einde te brengen. En we zijn nu onderhand ook wel eens benieuwd waar de haat/liefde-verhouding tussen Rey (Daisey Ridley) en Kylo Ren (Adam Driver) op uitdraait.

April, May en June – 19 december

Het Gooische Vrouwen-dreamteam van regisseuse Will Koopman en Linda de Mol is terug met April, May en June. Deze potentiële mega-hit vertelt het verhaal van drie zussen (Linda de Mol, Tjitske Reidinga en Elise Schaap) die door hun moeder weer bij elkaar komen. Ze blijkt namelijk ernstig ziek en wil uit het leven stappen. Wie van haar drie dochters gaat voor haar autistische zoon Jan zorgen?

The Peanut Butter Falcon – 19 december

Aandoenlijke en hartverwarmende arthousefilm over de 22-jarige Zak, een jongen met het Syndroom van Down. Hij wil niets liever dan een carrière als professioneel worstelaar en vlucht daarom op stel en sprong uit zijn verzorgingstehuis. Dertiger Tyler (Shia LaBeouf) ontpopt zich tijdens deze geïmproviseerde roadtrip als Zaks mentor. Ook verpleegster Eleanor voegt zich bij de twee. Hun bestemming? Een bekende worstelschool.

Cats – 26 december

Geweldig, denkt de een. Bizar eng, zal de ander zeggen. De meningen over musicalverfilming Cats en het uiterlijk van de katten zijn nogal verdeeld. De enorme sterrencast, die onder meer bestaat uit Taylor Swift, Idris Elba, Judi Dench, Ian McKellen en James Corden, belooft echter veel klasse. En of je het nu pure horror vindt of niet: Cats ziet er zeker interessant uit. Ook bewees regisseur Tom Hooper met Les Misérables al dat hij wel weet hoe hij indrukwekkende performances in een film kan stoppen.

