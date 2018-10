Wil je naartoe: deze bioscoop organiseert een ‘Fantastic Beasts’-marathon

Zit jij al maanden (lees: bijna twee jaar) af te tellen tot het vervolg van Fantastic Beasts and Where to Find Them op het witte doek verschijnt? Over een kleine maand is het ein-de-lijk zover. En om dat te vieren kun je beide films achter elkaar kijken in de bioscoop.

Een tijdje geleden werd er in een aantal Kinepolis-bioscopen al een Harry Potter-marathon georganiseerd, nu kun je er terecht om beide Fantastic Beasts-films achter elkaar te zien. En die wil je niet missen! Inmiddels is het namelijk alweer twee jaar (!) geleden dat het eerste deel van Fantastic Beasts in première ging, dus we kunnen ons voorstellen dat je best een opfrisser kunt gebruiken. Daar is die eerste film perfect voor, en als je dan tóch al in het sfeertje zit, kun je genieten van het langverwachte tweede deel.

Deze bioscopen

De marathon wordt georganiseerd in de volgende bioscopen van Kinepolis: Breda, Dordrecht, Almere, Emmen, Jaarbeurs Utrecht, Enschede, Groningen, CineMeerse Hoofddorp, Den Bosch, CineMagnus Schagen, Den Helder, Oss, Zoetermeer, Cinerama, Huizen, Cineast Enschede (centrum). Benieuwd wanneer bij jou om de hoek de marathon plaatsvindt én tickets scoren? Klik hier.

Bron: Flair.be | Beeld: still uit video