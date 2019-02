Behoefte aan zon? Dit is de nieuwe beste tijd om vliegtickets te boeken

Grote kans dat het grijzer dan grijs is wanneer je nu uit je raam kijkt. Geen paniek: de lente staat als het goed is om de hoek. Mocht je toch echt behoefte hebben aan wat meer zon, dan is dit de (nieuwe) beste tijd om je koffers te pakken en een reisje te boeken.

Ons is altijd ingefluisterd: dinsdag is de dag, dat je een tripje boeken mag. Daarnaast is ‘nooít een vakantie boeken in het weekend’ haast één van de 10 geboden. Toch kun je alles vergeten wat je dacht te weten over goedkoop een reis plannen.

Zondag

In ieder geval, als het gaat om een vliegticket aan te schaffen dan. Want de beste dag hiervoor zou juíst wel in het weekend zijn. Say what?! Ja, echt. Want waar jij juist angstvallig toch nog even een paar dagen wachtte met boeken, blijkt uit een nieuw onderzoek van Expedia in samenwerking met Airlines Reporting Corporation dat zondag het moment is om je (jet)slag te slaan.

Trend

Daarbij keken ze naar de wereldwijde trends die er spelen op het gebied van vliegen. Juist omdat blijkt dat veel zakenmensen doordeweeks hun ticket kopen, gaan de prijzen dan omhoog. Dus zit je alweer stiekem weg te dromen naar een warme bestemming met palmbomen, strand en even lekker niks? Ga er zondag dan maar eens lekker voor zitten en bespaar heel wat centen. Kun je daar weer lekker uitgeven aan ijsjes en cocktails. Win-win!

Bron: Beautify | Beeld: iStock