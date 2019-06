Op naar Amsterdam! Bij deze hotspot eet je de ‘beste pizza van Europa’

Gesmolten kaas, die knapperige bodem en de lekkerste toppings: wie houdt er nou niet van een goeie ouwe pizza? Precies, het ultieme comfort food weet iedereen blij te maken. En als je een van de beste van Europa wil eten, hoef je geen tripje te maken naar Italië. Sterker nog, je vindt ‘m gewoon bij een hotspot in Amsterdam.

Onlangs is de nieuwe lijst van de vijftig beste pizzarestaurants van Europa verschenen en in dat rijtje heeft nNea in Amsterdam een plekje gekregen. Geen hotspot dat al jaren meegaat, maar pas in februari 2019 de deuren heeft geopend. Een hele eer dus, helemaal als je hoort dat het voor het eerst in dertig jaar (!) is dat een Nederlands restaurant zich een van de beste van het continent mag noemen. Wat nog een applaus waard is, is dat nNea op de dertiende plek van de top vijftig staat.

Lees ook

Pizzaliefhebbers, opgelet! Met ‘Pizza Monopoly’ heb je pas écht een leuke avond

Amsterdam

Een bezoekje brengen aan de pizzeria? Je vindt nNea op de Bilderdijkstraat in Amsterdam, en de hotspot is van dinsdag tot en met zondag geopend (maandag gesloten). Het kost je overigens geen klauwen met geld om er een pizzaatje te bestellen; voor een bedrag van zo’n 14 euro heb je er al één op je bord liggen. Reserveren, maar!

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.