5 x geweldige bioscoopfilms die je móet (!) zien voordat het te laat is

Het is koud, nat, grijs en donker buiten – perfect bioscoopweer, dus. En dat komt goed uit, want er draaien heel wat waanzinnige films op het witte doek. Zo geweldig zelfs, dat je spijt gaat krijgen als je er niet naartoe gaat voor ze uit de bios verdwijnen. Wij zetten er vijf – van welke er een aantal écht bijna niet meer draaien – op een rij.

1. McQueen

De aangrijpende documentaire over het leven van mode-ontwerper Alexander McQueen is sinds vandaag de best bezochte modedocumentaire in Nederland ooit. En terecht. De film belicht het buitengewone leven, werk en talent van de iconische Britse ontwerper. Aan de hand van interviews met vrienden en familie en unieke archiefbeelden schetst regisseur Ian Bonhote een beeld van zijn opkomst en ondergang. Het verhaal en de beelden raken je recht in je hart en zorgen voor een rollercoaster aan emoties waar je, zodra je de zaal uitloopt, écht even van moet bijkomen. Bijzonder, indrukwekkend en een must op je watchlist.

2. A Star is Born

Als je nog niets hebt gehoord over A Star is Born, heb je onder een steen geleefd de afgelopen weken. Het romantische drama met Lady Gaga en Bradley Cooper in de hoofdrollen is in één woord geweldig. De onverwachtse chemie tussen de twee spat van het scherm, de muziek (ingezongen door Gaga én een verrassend getalenteerde Bradley) is prachtig, meeslepend en is briljant gekozen bij het verhaal, en werkelijk niets voelt nep, overdreven of onoprecht aan. De film mag dan wel de derde remake zijn van het origineel uit 1937, wij durven te wedden dat-ie beter is dan alledrie de eerdere films. Verwacht wordt dat de film Oscar-nominaties binnen zal slepen voor onder meer Beste Film, Beste Actrice, Beste Acteur en sowieso Beste Soundtrack (ga ‘m luisteren op Spotify) – die mogen de makers van ons stuk voor stuk winnen. A classic is born, daar mag geen twijfel over bestaan.

3. A Simple Favor

De cast en styling van A Simple Favor doen ons denken aan all time seriefavoriet Gossip Girl, maar de mysterieuze en creepy verhaallijn bezorgt ons regelrechte Gone Girl-vibes. In de spannende film zien we hoe Stephanie (Anna Kendrick) de schitterende Emily (Blake Lively) ontmoet op het schoolplein van hun zoontjes. De jongens zijn bevriend en wanneer ze samen willen spelen, ontstaat er ook een ‘hechte’ band tussen de twee vrouwen. Dan verdwijnt Emily plots. Haar nieuwe vriendin Stephanie is vastberaden haar te vinden, maar de mysteries rondom de knappe blondine stapelen zich razendsnel op. A Simple Favor begint wat luchtig en lijkt af te stevenen op een voorspelbaar dertien in een dozijn plot, maar niets is minder waar. Naarmate de film vordert wordt het verhaal steeds ingewikkelder en steeds als je denkt te weten welke kant het op gaat, neemt het verhaal een nieuwe, verrassende wending. Wat betreft de climax is de term mindfuck wel op z’n plaats.

4. BlackkKlansman

‘Deze film is het kijken waard’ is in dit geval een understatement: BlacKkKlansman is niets minder dan verplicht kijkvoer. De waargebeurde misdaadfilm van regisseur Spike Lee gaat over de Afro-Amerikaanse politieagent Ron Stallworth die binnendringt bij de Ku Klux Klan. Hij krijgt hierbij hulp van zijn collega Flip Zimmerman. De infiltratie wordt zo succesvol, dat het duo op weet te klimmen tot het hoofd van de organisatie. Hun doel? Voorkomen dat de KKK controle over de stad krijgt. BlacKkKlansman bevat een flinke dosis humor, maar hoewel je tijdens de eerste vijf kwartier van de film nog de billen uit je broek lacht om de vergaande en ook zeker racistische grapjes – het ‘zei hij dit echt?’-gehalte is hóóg – verlaat je de zaal niet met een euforisch gevoel. De film is activistisch, provocerend en absoluut geen ‘makkelijk wegkijkende komedie’. Door kenners wordt ook deze film genoemd als grote kansmaker bij de Oscars.

5. Doris

Ok, de kans is groot dat je deze film over Doris – de Nederlandse Bridget Jones – al gezien hebt. De film trok in de eerste weken dat-ie draaide in het hele land eindeloos volle zalen. Begrijpelijk, want hoofdrolspeelster Tjitske Reidinga zorgt met de o zo heerlijk herkenbare scènes voor vermaak van het hoogste niveau. Doris is een gescheiden vrouw met twee kids. Ze is op haar 45e in een sleur terecht gekomen: geen man, geen geld, geen plan en elke avond op de bank met Heel Holland Bakt. Ondanks de vele tegenslagen en saaie dagen, staat haar beste vriend Tim altijd voor haar klaar. Plots ontwikkelt Doris romantische gevoelens voor Tim en dat maakt de boel een tikje ingewikkelder. Hoewel sommige delen van de film wat voorspelbaar lijken en soms zelfs een ernstig ‘maar dit gebeurt nooit in het echt-gehalte’ hebben, doet dat niet af aan deze zalige wegkijker. Verwacht dus geen vernieuwend of verrassend plot, maar ga gewoon voor een avondje zorgeloos genieten (nu het nog kan).

