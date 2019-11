Zó kun je flink besparen op vliegtickets en hotels in 2020

Met Sinterklaas en kerst is de decembermaand helaas niet de goedkoopste, en dat terwijl je voor het einde van het jaar het liefst al een stedentrip voor begin 2020 boekt. Want: lekker vooruitzicht. Als je het slim aanpakt, kun je die vliegtickets best aankomende maand al boeken; op deze manieren bespaar je flink wat euro’s.

Kun jij wel de nodige tips gebruiken om te besparen op vliegtickets en hotels voor jouw volgende vakantie? Het zit ‘m allemaal in het moment waarop je beide boekt. momondo, een vliegticket- en hotelzoekmachine, analyseerde miljoenen zoekopdrachten en verklapt wanneer je het beste achter je laptop kunt kruipen om je reis te plannen.

Tel uit je winst

De zoekmachine nam zoekopdrachten door Nederlanders in het afgelopen jaar onder de loep en ontdekte dat we tot maar liefst 56 procent zouden kunnen besparen op vliegtickets. Op een hotelovernachting zou je nóg meer winst kunnen maken; daar zou je tot 69 (!) procent op kunnen bezuinigen. Volgens momondo bepaalt of de vakantiebestemming binnen of buiten Europa ligt, wat het juiste moment is om te boeken.

Besparen op vliegtickets

Ga je binnen Europa op vakantie? Dan doe je er volgens het onderzoek goed aan om drie maanden van tevoren jouw trip te boeken. Gemiddeld zou je de goedkoopste vliegtickets zo’n 63 dagen voor vertrek, met besparingen tot 56 procent. Vertrekt de vlucht op dinsdag, dan wordt de deal vaak nóg aantrekkelijker. Zondag is daarentegen gemiddeld de duurste dag om in het vliegtuig te stappen.

Besparen op hotels

Als je op zoek bent naar een hotel binnen Europa, dan kun je er het beste vroeg bij zijn. Boek je zo’n 118 dagen (ongeveer vier maanden) van tevoren, dan zou je volgens momondo het goedkoopst uit zijn. Op een hotelovernachting kun je gemiddeld 49 procent besparen.

Buiten Europa

Ook op een vlucht die naar een bestemming buiten Europa gaat, kun je flink bezuinigen. Het is dan het verstandigst om 51 dagen van tevoren te boeken; je bespaart dan tot 42 procent in vergelijking met boeken op de dag van vertrek. Ook voor vluchten buiten Europa geldt dat je het beste kunt vertrekken op een dinsdag; hiermee bespaar je gemiddeld tot zo’n dertien procent in vergelijking met vertrekken op zaterdag. Op hotels bespaar je – net als binnen Europa – het meest als je zo’n vier maanden van tevoren boekt. Je bespaart gemiddeld 69 procent als je zo’n 115 dagen van tevoren boekt.

