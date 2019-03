De lente begint morgen met (écht waar) heerlijk lenteweer!

De astronomische lente doet zijn naam eer aan. Woensdag om 22:58 uur, het precieze begin van de astronomische lente, breekt een periode met kalm lenteweer aan. Aan het eind van de week worden temperaturen bereikt van 15 graden of meer. Ook laat de zon zich geregeld zien en dat mag ook wel weer na de afgelopen frisse, winderige weken.

Vorige lente begon met sneeuw

Het begin van de lente van 2019 staat in schril contrast met de eerste lentedagen van 2018. Vorig jaar was het eind maart nog echt winter. Een gebied met lichte sneeuw en ijzel trok over het land en daardoor werd het in het binnenland spekglad. In 2017 begon de lente herfstachtig. Er trokken buien over het land en regionaal viel tien millimeter neerslag. Bovendien waaide het stevig.

Lekker weekend!

De lente van 2019 begint heel wat aangenamer. Donderdag staat er nauwelijks wind en blijft het droog. Wanneer de zon voor langere tijd doorbreekt loopt de temperatuur snel op. In het zuiden en oosten kan het 15 tot 16 graden worden. Vrijdag schakelt de lente een tandje bij. Volgens berekeningen van Weeronline wordt het in een groot deel van Nederland ruim 15 graden. In het zuidoosten kan het kwik oplopen tot 18 graden. De dagen daarna blijft het kalm en droog lenteweer met zon, wolken en maxima van 11 tot 16 graden.

Geen records

Daarmee is het warm voor de tijd van het jaar. Toch lijkt de kans op een weerrecord klein. De warmste start van de lente vond plaats op 20 maart 2010. In De Bilt was het toen een officiële warme dag met een maximumtemperatuur van 21,2 graden. In Eindhoven en Arcen werd het zelfs 23,1 graden. Op 20 maart 1976 begon de astronomische lente het koudst, met in Leeuwarden een minimumtemperatuur van -6,7 graden.

Bron: ANP | Beeld: iStock