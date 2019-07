Met de strengere regels van tegenwoordig, moet je vooraf goed opletten of je handbagage wel gratis mee mag in het vliegtuig. Eén centimeter te groot en je kan flink dokken. Door de volgende app zijn deze struggles voorgoed verleden tijd.

Natuurlijk kan je aan de slag met een good old meetlint, maar geef toe: als technologie ons het leven makkelijker kan maken, waarom zouden we dat dan niet doen. Juist. Zeker omdat elke maatschappij weer eigen regels heeft van wat je nu mee mag nemen in het vliegtuig.

Scannen maar

Momondo.nl komt daarom met de handbagage-scanner. En ja, dat is dus net zo geniaal als het klinkt. Zo werk het: door middel van een camera kan de app precies zien hoe groot jouw koffertje of rugzak is. Vervolgens krijg je een lijst bij welke vliegmaatschappijen dit formaat wél en niet is toegestaan. Nooit meer een verrassing bij de gate en voortaan écht volledig ontspannen op reis. Ook weleens fijn.

