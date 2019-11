Angst voor turbulentie in het vliegtuig? Dit trucje helpt je ervan af

Turbulentie in een vliegtuig is niks geks. Toch kan al dat geschud voor heel wat angstige momenten zorgen. Door dit trucje zou je je binnen een paar tellen weer een stuk kalmer moeten voelen.

Want mocht je vliegangst hebben, dan word je natuurlijk absoluut niet vrolijk van turbulentie. En dat geldt voor best een groot gedeelte van de bevolking in Nederland en Vlaanderen: wel 30 procent geeft aan er last van te hebben. Toch is het niet zo dat het een gelopen race is en je beter voortaan met de auto kunt reizen. Nee, piloot en vliegangstbehandelaar Kelly Otte heeft tips.

Angst turbulentie

Volgens haar is vliegangst namelijk opgebouwd uit een aantal verschillende angsten die dan naar boven komen: denk aan claustrofobie, hoogtevrees, sociale angst en ook controledwang. In een vliegtuig kun je niets anders dan gewoon zitten en wachten tot je er bent. Otte verklaart aan Metro: “Je zit immers in een hele kleine ruimte, op 10 kilometer hoogte, met honderden ‘vreemde’ mensen en verder moet je je totaal overgeven aan de piloten.”

Mythes

Ook wil ze wat mythen uit de wereld helpen. “Luchtzakken bijvoorbeeld bestaan niet. Lucht kan namelijk net als water geen gaten hebben, wel stromingen en golven. Een vliegtuig beweegt daar net als een boot op mee. Het is goed om te weten dat een vliegtuig bestand is tegen meer dan de zwaarste turbulentie ooit gemeten. In de Verenigde Staten vliegen medewerkers van het Hurricane Center zonder problemen dwars door het oog van orkanen om te meten hoe snel de wind waait.” Het vliegtuig zal dan ook heus niet neerstorten, vertelt Otte die al 29 jaar vliegt. “Het grootste gevaar is dat je een flinke smak maakt in het vliegtuig. Daarom moet je je riemen altijd omhouden tijdens een turbulente vlucht.”

Alfabet

Toch is turbulentie zélfs als je geen vliegangst hebt soms best even schrikken. Je hartslag versnelt door de plotselinge schok en je handen kunnen beginnen te zweten. Otte heeft wat tips om je minder druk te maken: “Begin met een ademhalingsoefening. Haal drie keer diep adem richting je onderbuik. Kruip vooral niet in je schulp, maar zoek afleiding. Maak een praatje met je buren en zeg hardop achterstevoren het alfabet op.”

Stoel kiezen

Is je angst voor turbulentie echt heel groot? Dan kan het kiezen van je stoel al helpen om de ervaring te verminderen. Een plek in het midden is dan ook waar je voor wilt gaan, waar het zwaartepunt van het vliegtuig ligt. “Vergelijk het met een wip. Als je op de uiteinden zit ga je veel meer omhoog en omlaag dan wanneer je in het midden plaats zou nemen”, sluit Otte af. Wat de veiligste zitplek in het vliegtuig is volgens onderzoek? Dat lees je hier.

