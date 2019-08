Dit weekend in Amsterdam? Hier kun je gratis (!) pizza scoren

Na regen komt… zonneschijn! De laatste tijd leek het wel herfst, maar nu begint de zomer toch echt terug te komen. Dit weekend loopt het kwik op tot boven de 25 graden, en hoe geniet je daar meer van dan op het water? Als je in Amsterdam bent en aanstaande zaterdag varend doorbrengt, kun je die heerlijke dag nóg beter maken. Namelijk met gratis pizza. Je leest het goed. Gratis. Pizza. Wie, wat waar?

Je zonnebril, een mand vol eten en een koelbox met koude drankjes mee, en je middagje varen kan niet meer stuk. Krijg je onderweg trek en ben je door de voorraad heen die je meegenomen had? Geen zorgen, want je kunt gewoon pizza laten bezorgen op de boot. En zaterdag 24 augustus kost een slice van Toni Loco – een restaurant in de Amsterdamse Pijp – je helemaal niets.

Hier moet je zijn

Het enige wat je ervoor moet doen is aanstaande zaterdag langs de steiger Stadhouderskade/Museumbrug varen. Tussen 14.00 en 18.00 uur delen een aantal dames van Toni Loco op deze plek namelijk gratis pizzapunten uit. Daar wil je best even voor omvaren, toch?

Ander moment

Vaar je komende zaterdag niet over de Amsterdamse grachten maar ben je dit op een ander moment van plan? Ook dan kun je pizza’s op de boot laten bezorgen nu de hotspot de handen ineengeslagen heeft bezorgservice UberEats. Yum!

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Toni Loco (@toniloco_official) op 14 Jul 2019 om 11:19 (PDT)

Beeld: iStock, Instagram