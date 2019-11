‘Frozen 2’ is eindelijk hier! 7 dingen die je móet weten voor je gaat kijken

‘Frozen 2’ draait vanaf deze week eíndelijk in de bioscoop en we kunnen niet wachten om het langverwachte Disney-vervolg te zien. Maar – zeker goed voor de nieuwe fans – er zijn een aantal dingen die je absoluut moet weten voor je je (weer) in de wereld van Anna, Elsa en Olaf stort.

1. Wordt het origineel overtroffen?

Een goede animatiefilm maken, is een wonder op zich. Maar een goed vervolg op een animatiefilm maken? Dat is een geheime techniek die zelfs Disney zelden lukt. Disney+ is bezaaid met Disney-sequels die nog niet in de schaduw van hun origineel mogen staan (here’s looking at you, Assepoester 2). Of Frozen 2 de eerste Frozen gaat overtreffen, valt dus te bezien. Maar de eerste reacties waren opvallend positief (lees: ‘laaiend’), dus je gaat hoe dan ook een gezellig uitje tegemoet.

2. Sprong in de tijd

Frozen 2 wordt geen direct vervolg, maar neemt een tijdsprong van drie jaar. Anna is in een serieuze relatie met Kristoff, Olaf vraagt zich af wat hij met zijn sneeuwpoppenleven moet doen en Elsa begint een mysterieuze stem te horen die haar lokt. Vrij normaal dus allemaal… nou ja, behalve die stem in Elsa’s hoofd dus.

3. De oorsprong van Elsa’s ijskracht

Disney onthulde al gauw dat een grote vraag uit de eerste Frozen beantwoord gaat worden in het vervolg: hoe komt Elsa aan haar ijskrachten? En waarom heeft Anna niet dezelfde powers? Het antwoord lijkt te liggen in een magisch bos ten noorden van Arendelle.

4. Elsa en Anna’s ouders zijn terug

De ouders van Anna en Elsa keren ook terug en zullen een grotere rol krijgen. In de eerste film wisten we alleen dat ze op handelsreis gingen en dat hun schip zonk waarbij ze allebei om het leven kwamen. Moeder Iduna wordt in de originele versie ingesproken door Evan Rachel Wood, dus verwacht sowieso meer flashbacks met haar.

5. Nóg meer schattige diertjes

Moest je ook al het speelgoed van Olaf en Sven uit de winkel kopen voor je kids? Hopelijk heb je goed gespaard voor Sinterklaas, want er komen nog meer magische beestjes aan! Zo komt Elsa de kleine ijssalamander Bruni tegen, die graag haar magische sneeuw opeet. En er is ook nog een windpaard genaamd The Nokk. Kom maar binnen met die merchandise!

6. Er zijn nog meer liedjes

Frozen had al een boel liedjes, maar Frozen 2 gaat daar qua aantal dunnetjes overheen. Disney heeft maar liefst elf nummers in de film gepropt. Zal er eentje kunnen tippen aan Let It Go? Nou Disney heeft er al iets op bedacht…

7. Disney wil dat je kinderen ‘Into the Unknown’ gaan zingen

Into the Unknown is de spirituele opvolger van Let It Go en je kan hem nu al hieronder luisteren. Waarschijnlijk staat of valt het bij de filmbeelden die erbij horen, maar hoogstwaarschijnlijk wordt dit het nummer dat je kinderen op de achterbank meeblèren tot Frozen 3 uitkomt. (Het is natuurlijk ook weer een verschrikkelijk goed nummertje, laten we eerlijk zijn).

Frozen 2 draait vanaf 21 november in de bioscoop. De eerste Frozen kan je nu terugkijken op Disney+. Bekijk de trailer van het tweede deel in onderstaande video:

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Superguide | Beeld: Hollandse Hoogte