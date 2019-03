‘All hands on deck’: een wonderlijke combinatie van muziek, dans, humor en theater

Wil je gezellig een avond weg? En ga jij graag naar voorstellingen? Dan is de première van All hands on deck wellicht iets voor jou.

Wonderlijke voorstelling

Scapino Ballet Rotterdam en muziektheatergroep Wëreldbänd presenteren namelijk op 14 maart 2019 in Theater Rotterdam de première van All hands on deck. Twee topgezelschappen halen het beste in elkaar naar boven in een voorstelling vol wonderlijke combinaties van dans, humor, muziek en theater.

Ay, Ay kapitein!

De Wëreldbänd bestaat uit topmuzikanten en -performers. Het bijzondere aan deze band is dat ze bijna honderd instrumenten spelen en dat ze álle muziekgenres aankunnen – ongelofelijk! In All hands on deck stuurt regisseur Ed Wubbe een bont gezelschap de zee op met zingende dansers en dansende muzikale komieken. Het is een voorstelling over verlangen, geluk, afscheid, liefde, ongemak en heimwee. Éen van de meest verrassende samenwerkingen in theaterland.

De tournee is van 9 maart 2019 t/m 15 juni 2019. Be there!

Meer weten over de voorstelling? Ga naar www.scapinoballet.nl

Een klein voorproefje:

Beeld: Rob Becker