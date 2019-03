Bij deze supermarkt boek je nu een stedentrip voor slechts €89 per persoon

Enorm toe aan een paar dagen weg maar worden jij en je partner (of vriendinnen) het maar niet eens over de bestemming? Grote kans dat die stedentrip dan alsmaar vooruit wordt geschoven. Wat dan dé perfecte oplossing voor jullie is, is een verrassingsreis. En het goede nieuws is dat je die nu voor een prikkie kunt boeken.

Jij wil dolgraag naar Barcelona, terwijl jouw vriend of vriendin liever de koffer inpakt voor een paar dagen Londen. En hoewel de één voorkeur geeft aan de zon, vindt de ander het ook prima om wisselvallig weer op te zoeken. Wat doe je dan? Het volledig uit handen geven en een verrassingsreisje boeken, natuurlijk! Bij Albert Heijn kun je nu online vouchers bestellen om een stedentrip binnen Europa te boeken. En waar je naartoe gaat, hoor je pas een week na je reservering.

Inclusief vlucht en hotel

Voor een bedrag van slechts 89 euro per persoon (te boeken vanaf twee personen) vlieg je heen en weer naar de verrassingsbestemming én slaap je twee nachten in een driesterrenhotel. Op basis van beschikbaarheid vertrek je ergens tussen nu en 26 oktober 2019. Daarnaast kun je nog een aantal extra voorkeuren aangeven (bijvoorbeeld of je ontbijt erbij wil of niet), maar daar zijn – uiteraard – kosten aan verbonden.

Je kunt de vouchers nog bestellen tot en met 21 april 2019 en de bijbehorende codes kunnen ingewisseld worden tot en met 31 augustus. Spullen pakken en gaan? Klik hier om alle voorwaarden te checken én de deal te boeken. Have fun!

