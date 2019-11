Love Black Friday: hier boek je een 5-daagse vakantie voor slechts €149

Aankomende vrijdag is het langverwachte shopmoment eindelijk daar: Black Friday. Het regent die dag aanbiedingen, maar bij sommige winkels kun je nu al profiteren van de beste deals. En je scoort niet alleen die sneakers die je al maanden wil met flinke korting, maar kunt óók een volledige vakantie boeken voor een prikkie.

Als je toe bent aan een zonnig vooruitzicht, ben je bij Albert Heijn aan het juiste adres. Bij de supermarkt scoor je deze week – speciaal voor Black Friday – vouchers waarmee je een vijfdaagse vakantie ínclusief hotel en vlucht kunt boeken. En dat kost je slechts 149 euro per persoon.

Bestemmingen

Waar de reis naartoe gaat? Dat is aan jou. Je hebt keuze uit maar liefst negen bestemmingen binnen Europa. Flair somt ze voor je op:

Alicante

Athene

Boedapest

Faro

Malta

Praag

Rome

Valencia

Venetië

Wat krijg je erbij?

We horen je denken: 149 euro, da’s een prikkie. We snappen dan ook dat je precies wil weten wat er wél en niet bij die prijs is inbegrepen. Met de voucher boek je een retourvlucht waarbij je één stuk handbagage mee mag nemen. Daarnaast krijg je er vier overnachtingen in een driesterrenhotel – op maximaal dertig minuten van het stadscentrum – bij. De Black Friday-deal is exclusief toeristenbelasting, transfers, ontbijt en reis- en annuleringsverzekering.

Handige data

De vakantievouchers zijn vanaf vandaag te koop bij Albert Heijn en verkrijgbaar tot en met 22 december. De bon kun je gebruiken voor een vakantie tussen nu en 29 maart 2020, op basis van beschikbaarheid. Let wel: je moet de trip vóór 31 januari geboekt hebben; na die datum vervalt de voucher. Ook goed om te weten: per boeking moet je minimaal met twee personen (en maximaal met tien personen) zijn. Maar goed, samen is dan ook een stuk gezelliger dan alleen, toch?

Voordelig op vakantie

Zit jouw droombestemming er niet tussen en maak je geen gebruik van de aanbieding, maar kun je wél tips gebruiken om geld te besparen op jouw volgende reis? Flair heeft voor je op een rijtje gezet hoe je je vliegtickets en hotelovernachtingen zo voordelig mogelijk boekt. Tips nodig om op Black Friday niet in de val gelokt te worden door cybercriminelen? Wij vertellen je hoe je ze kunt herkennen.

Beeld: Unsplash