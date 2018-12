December to remember: 5x de leukste kerstvakantiebezigheden

Van alles tussen je onderdompelen in kerstsfeer, tot op de bank hangen met een cheesy film: je vindt de beste kerstvakantiebezigheden in deze lijst.

1. Knapperend vuurtje

Bij Buiten in de kuil hangt het hele jaar door een festivalsfeertje, maar de kampvuurtjes zijn in deze koude periode helemaal fijn. De houten hut is een huiskamer in de natuur met picknickbanken, schapenvachten en foodstations, waar de vuurtjes worden opgestookt. Op het recreatieterrein ernaast mag je overdag zelfs je tentje opzetten en fikkie stoken. Op het menu? Echte buitengerechten als flammkuchen uit de houtoven en een buitenburger, met friet in een puntzak. Kan ook to go als je de bossen in wilt trekken. Buitenindekuil.nl, Lage Vuursche

2. Slapen met sterren

Vanuit je bed naar de sterrenhemel staren alsof je in de open lucht ligt… Klinkt romantisch hè? Als je een Sterrenkubus in Twente huurt, kan het! In zo’n kubus – een klein huisje – bevindt het bed zich namelijk op een vide, vlak onder een transparante koepel in het dak. Lekker cocoonen terwijl het buiten vriest dat het kraakt. En dat midden in de natuur. Er is zelfs een telescoop met informatiemateriaal aanwezig. Met een beetje oefening spot jij straks de Grote Beer en Orion. Sterrenkubus.nl, Twente

3. Sprookjes bestaan

…In de Stopera. Dit jaar geen traditiegetrouw Zwanenmeer of De Notenkraker tijdens de feestdagen bij Het Nationale Ballet, maar Cinderella. Het stuk over Assepoester is in een nieuw – bijna filmisch – jasje gestoken, vol humor, magie en natuurlijk prachtige dans. De kostuums zijn een mix van historische victoriaanse mode en high fashion à la Alexander McQueen en Vivienne Westwood. t/m 1 januari, Operaballet.nl, Amsterdam

4. Als een koningin

Winterpaleis Het Loo is dit jaar op en rond het betoverende Stallenplein, vol kerstbomen met twinkelende lichtjes én een echte ijsbaan. De bijna honderd meter lange aanspanplaats is omgetoverd tot een sprookjesachtige ruimte met feestelijk gedekte tafels met pasteien, suikerwerken, menukaarten en serviezen. Er zijn workshops bloemschikken en proeverijen met hapjes en drankjes – gemaakt volgens historisch recept. t/m 6 januari, Paleishetloo.nl, Apeldoorn

5. Vrouwen power

Zin in een dagje weg met vriendinnen? Check dan Femmes Fatales: deze modetentoonstelling is volledig gewijd aan vrouwelijke ontwerpers. Coco Chanel, Vivienne Westwood, Sonia Rykiel, Miuccia Prada, Fong Leng en Iris van Herpen: kortom, powervrouwen die duidelijke statements maken. En vind je het interessant hoe het museum aan zo veel moois is gekomen? Modeconservator Madelief Hohé geeft daar 30 december een lezing over, waarin ze ook in gaat op historische én eigentijdse voorbeelden van girlpower in de mode. t/m 24 maart, Gemeentemuseum.nl, Den Haag

