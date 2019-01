4 vragen aan Soundos: ‘Problemen benoemen is goed, maar we mogen wel wat liever voor elkaar worden’

Iedere week stellen we in Flair vier prangende vragen aan een bekende Nederlander. Dit keer staat Soundos El Ahmadi in de spotlights.

Op de posters van Niets te verliezen sta je in de boksring. Tegen wie vecht je in de voorstelling?

“Het is cabaretesk om het zo te zeggen, maar ik vecht tegen mezelf. Ik heb veel te verliezen, maar in de voorstelling vraag ik me af: hoe zou mijn leven eruitzien als ik dat loslaat? Ik ben een angstig persoon – ik heb claustrofobie en ben bang voor hoogtes en dieren – maar doe toch enge dingen. Altijd goed voor je ontwikkeling. Behalve die keer dat een politiehond op me af stormde voor een tv-programma en me in mijn arm beet.”

Je laat graag een nieuwe kant van jezelf zien in je programma’s. Welke gaan we nu zien?

“Ik hoor van mensen dat Niets te verliezen kwetsbaarder en confronterender is. Zo vertel ik hoe het is om een vrouw te zijn in deze tijd. We zijn minder geëmancipeerd dan we denken: als vrouw wordt er van je verwacht dat je leuk bent en als je grappig of gespierd bent of iets goed kunt, word je meteen weggezet als mannelijk. En je mag niet boos worden, want dat is ongemakkelijk. Ik laat zien wat er gebeurt als ik toch boos word. Het moet natuurlijk grappig zijn; je kijkt niet naar een therapiesessie.”

Sta je liever in het theater of in stand-upclubs?

“Ze horen bij elkaar: ik heb de luxe dat ik in comedyclub Toomler nieuw materiaal kan uitproberen. Uiteindelijk maak je van alle korte stukken een verhaal voor een voorstelling.”

Met welk gevoel hoop je dat mensen de zaal na afloop verlaten?

“Als ze een leuke avond hadden, heb ik al een doel bereikt. Maar ik hoop dat mensen zich er ook bewuster van worden hoe we met elkaar omgaan – in debatten, op tv, in het verkeer. Het benoemen van problemen is goed, maar we mogen allemaal wel wat liever voor elkaar worden.”

