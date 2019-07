Iedere week stellen we in Flair vier prangende vragen aan een bekende. In editie 27 is acteur en regisseur Kevin Hassing aan de beurt. We praten met hem over de toneelvoorstelling ‘Hehobros’.

Acteur en regisseur Kevin Hassing is momenteel samen met zijn beste vriend Pepijn Schoneveld druk aan het repeteren voor de toneelvoorstelling Hehobros on tour.

‘Hehobros’ is begonnen als een online serie, toch? Waar gaat die serie over?

“Klopt, we mochten voor de VPRO 10 afleveringen maken. In het eerste seizoen zie je de personages Kevin – homo – en Pepijn – hetero – vooral kletsen over de verschillen en overeenkomsten op het gebied van seks en relaties. Ook de clichés en vooroordelen van hetero’s en homo’s worden door ons op de hak genomen. In seizoen 2 gaan we dieper in op andere onderwerpen, zoals angst, werk, uitgaan en break-ups. In die afleveringen zie je ook meer personages, zoals het nieuwe, veel te jonge, vriendje van Kevin, een irritante lesbienne die overal bij is, en Pepijns vriendin. Daardoor krijgt seizoen 2 een Friends-vibe.”

Hoe vertalen jullie dat naar de theatervoorstelling?

“We hebben een vrijbrief om te doen waar we zin in hebben. Dus we zijn nu een avondvullend programma aan het schrijven met dezelfde personages uit de serie, dezelfde scherpheid en chemie, maar dan met meer onderwerpen die worden uitgediept. We schrijven over alles wat ons nu bezighoudt, en vooral wat dat voor elkaar, en de vriendschap betekent. Hoe is het om te daten via Tinder? En Grindr? Kun je ervoor kiezen om homo te zijn? En zo ja, heb je dan een makkelijker leven? En hoe zit de vrouw in hémelsnaam precies in elkaar? Uiteindelijk wordt het een cabaretavond met liedjes, scènes, sketches, dans en een lekkere portie publieksparticipatie.”

Hoe is het eigenlijk om met je beste vriend te werken?

“Afgrijselijk, maar dat wist ik nog niet toen ik het contract tekende. En juridisch gezien kan ik nu niet meer terug.”

Waarom moeten we naar de voorstelling komen kijken?

“Omdat we iets maken wat uniek is. Kritisch, scherp, verrassend, maar vooral heel grappig. Humor die misschien een stapje te ver gaat soms, maar daardoor wel nieuw is. Als je de serie hebt gezien, herken je de personages en de humor terug. Is dat niet zo? Dan is Hehobros on tour volgens mij de ideale kennismaking.”

Beeld: Casper Koster