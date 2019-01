4 vragen aan… Edsilia Rombley: ‘Als klein meisje droomde ik al van zo’n podium waarop je kunt uitpakken’

Iedere week stellen we in Flair vier prangende vragen aan een bekende Nederlander. Dit keer staat Edsilia Rombley in de spotlights.

Lees ook: 4 vragen aan Soundos: ‘Problemen benoemen is goed, maar we mogen wel wat liever voor elkaar worden’

Wat houdt je theatershow The Piano Ballads & More in?

“Ik zing ballads van mijn nieuwste album, The piano ballads – Volume 2, en bied mensen een ontspannen muziekavondje uit. Tussendoor vertel ik mooie, grappige en ontroerende anekdotes. Rode draad van mijn shows is altijd de levensfase waarin ik zit, en nu ik 40 ben geworden hoop ik dat 40+’ers zich in mijn verhalen herkennen. De show heeft een intieme setting: ik sta alleen met 3 vrouwelijke muzikanten op het podium.”

In februari sta je weer twee avonden met Ladies of soul in de Ziggo Dome. Wat heeft je voorkeur?

“Ik ben dankbaar dat ik beide kan doen. Dat grote heeft iets magisch: als klein meisje droomde ik al van zo’n podium waarop je kunt uitpakken. Ik doe dan altijd iets grappigs: Dancing on the ceiling zingen terwijl ik door de lucht vlieg of een hiphopdansje, bijvoorbeeld. Maar optredens in kleine zalen zijn ook bijzonder en leerzaam: je moet ieders aandacht vasthouden, en als dat lukt, kun je soms een speld horen vallen.”

Welk nummer van je album heeft een bijzondere betekenis voor je?

“Sanctuary, dat ik uit de serie Nashville kende, is het emotioneelst. Het zegt wat je wilt zeggen tegen iemand die op sterven ligt: je mag rusten, ga maar, ik draag je lasten. Ik had nooit verwacht dat ik zo verliefd zou worden op een countrynummer.”

Wat ga je doen na de Ziggo Dome?

“Ik kan verder met een Nederlandstalige plaat waaraan ik vorig jaar ben begonnen, en ik zal zoet zijn met mijn kinderen, twee meisjes van 8 en 5. Na zo’n drukke periode heb ik weer even tijd en rust voor hen.”

The piano ballads & more, 25 januari in Cuijk, 26 januari in Capelle aan den IJssel. Zie alle data op edsiliarombley.nl.

Deze ‘4 vragen aan…’ komt uit Flair 04. Deze editie ligt nu in de winkels. Wil je ‘m liever laten bezorgen? Bestellen kan hier.

Beeld: Jean-Marc Kessely