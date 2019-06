4 vragen aan het muzikale duo Clean Pete: ‘Alles is met een vette knipoog’

Iedere week stellen we in Flair vier prangende vragen aan een bekende. In editie 26 is de muzikale tweeling ‘Clean Pete’ aan de beurt. We praten met hun over de improvisatieshow ‘Het Clean Pete journaal’.

De muzikale tweeling Clean Pete (Loes en Renée Wijnhoven) staat deze zomer op de Parade met de improvisatieshow Het Clean Pete journaal.

Wat moeten we ons daarbij voorstellen?

“Het Clean Pete journaal ontstond vorig jaar als grapje op onze Instagram Stories. In de vorm van een talkshow (‘Goeiemiddag, welkom bij een nieuwe aflevering van Het Clean Pete journaal’) vertelden we wat we zoal meemaakten. In samenwerking met het festival Into The Great Wide Open ontstond het idee om dit ‘journaal’ live te gaan doen: liedjes spelen, het nieuws van de dag voorlezen en mensen uit de zaal interviewen. Een soort talkshow dus.”

Ambities in die richting?

“Nee joh, alles is met een vette knipoog. Wij zijn geen nieuwslezeressen, we zijn muzikanten, dus het is ‘t belangrijkste dat bij een nieuwsitem de juiste liedjes worden gespeeld. De shows die we bij Into The Great Wide Open deden waren zo leuk en het publiek reageerde enthousiast. We zijn voor dit jaar weer geboekt! Maar we dachten ook meteen: dit past perfect op de Parade.”

Wat maakt spelen op de Parade zo leuk?

“De Parade spreekt tot de verbeelding: de zweefmolen, de artiesten die tussen de voorstellingen door ‘parade maken’ en de mooie theatertenten. En je maakt deel uit van 1 grote rondreizende circus-familie, iedereen kent elkaar. In de weken dat je er speelt, is er geen andere wereld.”

Wat staat er hierna op de planning?

“In het najaar volgt een theatertoer door het hele land, we komen overal. De maand december is gereserveerd voor een stuk of 20 kerstconcerten, wij zijn namelijk ook enorme kerstliefhebbers!”

Alle concertdata en meer informatie staan op cleanpete.nl.

Beeld: Sanja Marusic