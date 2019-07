4 vragen aan docu-maakster Carine Bijlsma ‘Ik wilde een zo eerlijk mogelijke film maken’

Iedere week stellen we in Flair vier prangende vragen aan een bekende. In editie 28 is Carine Bijlsma aan de beurt. We praten met haar over de documentaire Devil’s Pie over D’Angelo.

Je maakte de docu ‘Devil’s Pie’ over D’Angelo, waarom?

“Ik vind D’Angelo een van de meest briljante muzikanten van deze tijd. Ik kende zijn muziek vanaf het begin via zijn eerste plaat Brown Sugar en het geniale album Voodoo. Daarna werd het akelig stil rondom hem, op een paar artikelen na van journalisten die zich afvroegen wat er met hem was gebeurd. Al hun onderzoeken stuitten op dichte deuren. Ik vroeg me af: als je zo’n mooi instrument ‘bent’, waarom zou je je dan zo terugtrekken en niet meer optreden? Ik was nieuwsgierig naar wie hij was. Toen hij in 2012 ineens terug was voor een paar concerten, vond ik zijn energie op het podium heel mooi en wist ik dat hij een prachtige hoofdpersoon zou zijn voor een documentaire.”

Hoe heb je zo dichtbij hem kunnen komen?

“Ik heb D’Angelo na die optredens een brief geschreven en gezegd dat ik de film wilde maken. Naar aanleiding daarvan heeft hij mij gebeld. Omdat we op die manier het project samen zijn begonnen, was er gelijk een band tussen ons. Ik ben vervolgens op de tourbus gestapt en samen hebben we 2 jaar de wereld rondgereisd. Dat schept een band.”

Lees ook

4 vragen aan acteur en regisseur Kevin Hassing: ‘Hoe zit de vrouw in hémelsnaam in elkaar?’

Mocht je alles laten zien?

“Zeker, ik was echt onderdeel van de tour en er waren verder geen enkele restricties. Het draaiproces was gebaseerd op wederzijds vertrouwen en respect voor elkaars kunst. Zelf vond ik het belangrijk dat ik de groepsdynamiek niet zou verstoren en dat ik als een fly on the wall een zo eerlijk mogelijke film kon maken over deze groep bijzondere muzikanten.”

Wie of wat wordt je volgende onderwerp?

“Nou, ik heb 7 jaar aan deze film gewerkt, dus ik ga nu vooral even genieten van mijn vrije tijd. Daarnaast is er nog heel veel te doen voor deze film, die ga ik de komende tijd eerst goed de wereld in helpen!”