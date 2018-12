Ken jij een gezin in scheiding? Steun hen op deze prachtige manier

Ieder jaar horen 70.000 kinderen dat hun ouders uit elkaar gaan. De laatste dagen van het jaar, die in het teken horen te staan van liefde, samenzijn en gezelligheid, zijn voor deze kinderen éxtra confronterend. Zij vieren voor het eerst Kerst zonder papa en mama samen. Dankzij scheidingsbedrijf Zorgeloosch kun jij hen nu – letterlijk – wat verlichting bezorgen in deze donkere tijd.

Lees ook

Heftig: Chantal Bles en Robert Doornbos geven toe gescheiden te leven

Positieve energie

Vanaf vandaag tot en met Kerst geeft het bedrijf, dat niet alleen helpt bij scheidingen, maar bijvoorbeeld ook bij de aankoop van een huis, honderd volledig versierde kerstbomen weg aan gezinnen die wel wat extra positieve energie kunnen gebruiken.

Taggen en duimen

Heb jij iemand in gedachten die je graag zou verrassen met zo’n prachtige boom en een warm gebaar? Tag diegene dan via de campagnepagina op Facebook en begin dan heel hard met duimen. In de aanloop naar de kerstdagen verloot de Zorgeloosch

Foundation iedere dag een aantal bomen, dus wie weet komt één daarvan wel terecht bij het gezin waar jij veel om geeft.

Wie verdient volgens jou die boom dit jaar?

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Zorgeloosch | Beeld: iStock