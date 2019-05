Iedereen die houdt van een beetje zon en tropische temperaturen (wie niet), kan komend weekend zijn hart ophalen. Ook vandaag wordt het heerlijk weer, maar dat betekent ook dat je goed op moet letten. Vooral tussen 12.00 en 15.00 uur, want dan is de zonkracht zo sterk dat je al na 10 tot 15 minuten kunt verbranden.

Ben je van plan om vanmiddag lekker in de zon te vertoeven? We geven je groot gelijk, maar vergeet niet je zonnebrandcrème mee te nemen. Hoewel het ’s ochtends nog vrij bewolkt kan zijn en de zonkracht maximaal 3-4 is, kan de UV-index vanmiddag stijgen naar 6,9 en wordt mogelijk voor het eerst dit jaar zonkracht 7 gemeten.

Lees ook

Waarom je beter geen normale zonnebrandcrème voor je gezicht kunt gebruiken

Niet alleen vandaag

Ook morgen is de kans op verbranding groot en kan een UV-index van 6,8 worden bereikt. Opvallend genoeg wordt het zondag de warmste dag van het weekend maar blijft de zonkracht met 6,7 vrijwel gelijk. Dit komt volgens Weeronline.nl doordat de zonkracht niet afhankelijk is van de temperatuur, maar van de hoeveelheid ozon in de lucht. Na het weekend houdt de hoge zonkracht aan en zullen we dagelijks te maken krijgen met een UV-index van 5-6. Vooral goed blijven smeren, dus.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Weeronline.nl | Beeld: iStock