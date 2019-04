Geniet nog maar even van de zon: eind van de week kans op sneeuw

Hoe magisch we sneeuw vinden in december, zo verschrikkelijk vinden we het in de lente. We hebben dan immers al mogen proeven van het zonnetje, en dat smaakt alleen maar naar meer. Mee eens? Dan hebben we slecht nieuws voor je, want aan het eind van de week zou het zomaar kunnen dat je weer met handschoenen over straat moet.

Als we William Huizinga – weerman van Buienradar – mogen geloven, gaat het kwik flink zakken en kunnen we een groot contrast verwachten. “Je denkt misschien dat de lente is losgebarsten, maar dat duurt niet lang”, zegt hij tegen RTL Nieuws. “Is het vandaag nog zo’n twintig graden, op vrijdag komt de temperatuur overdag niet hoger dan 7 graden.”

Sneeuw

Houd je vast: het wordt niet alleen kouder, maar óók bestaat er een kans op winterse neerslag. Huizinga: “Het blijft wel overwegend droog, maar als er een buitje valt dan is de kans best aanwezig dat dat een winters karakter heeft. Oftewel: het is niet gek als er een beetje sneeuw valt.”

Gelukkig laat de weerman weten dat het om een tijdelijke dip gaat. “Ik zie dat de temperatuur na het weekend weer wat opkrabbelt.”

