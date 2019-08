De zomer is terug! Komend weekend zelfs kans op een hittegolf

Langzaam maar zeker komt de zomer weer terug. De temperaturen stijgen, het lijkt (voorlopig) gedaan met de regen en komend weekend wordt het beide dagen meer dan 25 graden. Yay! Maar Nederland zou Nederland niet zijn als er niet meteen sprake is van een uiterste. Het druilerige weer maakt mogelijk namelijk plaats voor een hittegolf.

De kans op een regionale hittegolf is misschien klein, maar hij bestaat. “Vrijdag komt de gemiddelde temperatuur al uit op 25 graden”, legt Martijn Dorrestein van Buienradar uit aan Editie NL. “Het weekend wordt nog warmer, met zaterdag gemiddeld 28 en zondag maar liefst 30 graden.”

Regionale hittegolf

In Nederland is sprake van een hittegolf wanneer het minimaal vijf dagen achter elkaar warmer is dan 25 graden, gemeten in De Bilt. Hiervan moeten er minstens drie tropisch zijn, met een maximumtemperatuur van 30 graden of meer. Dit betekent dan ook dat het aanstaande maandag iets warmer moet worden dan nu wordt verwacht; pas dan mogen we spreken van een hittegolf. Dorrestein voorspelt: “De grootste kans op een regionale hittegolf is in het zuiden.”

Zonnebrandcrème in de aanslag

Niet alleen komend weekend wordt het stralend weer, ook erna lijkt het nog even zomer te blijven. “In ieder geval tot donderdag blijft het droog met een temperatuur boven de 25 graden”, stelt de weerdeskundige. Het is dan ook een must om je goed in te smeren de komende dagen. “Het is nog steeds zomer, dus de zonkracht is nog altijd vrij hoog. Smeer je goed in en drink genoeg water.”

