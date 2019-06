Eíndelijk! Na fris, nat en stormachtig weer gaat de zomer nu écht beginnen

De ene storm is nog niet voorbij of de volgende dient zich al aan en het is aanhoudend fris en nat. Bah. Ben jij er ook zo klaar mee? Dan hebben we opbeurend nieuws. Vanaf komend weekend keert het tij.

Ze-ven-en-twin-tig!

Vrijdagmiddag kan het kwik lokaal oplopen tot wel 27 graden en ook zaterdag zal het volgens de voorspellingen warm worden. Terrasjes, here we come!

Kom maar door!

Het wordt nog heel even volhouden – we hebben helaas nog wat buien tegoed en het kwik blijft steken op zo’n 19 graden – maar vanaf donderdag knapt het langzaam op. Vrijdag wordt het écht zomerweer met gemiddeld zo’n 24 graden, meent meteoroloog Martijn Dorrestein van Buienradar . Zoals gezegd zijn er mazzelaars in het oosten van het land die de temperatuur naar maar liefst 27 graden zullen zien stijgen. Kijk, daar worden we blij van.

Doe ons nog zo’n daggie

Zaterdag zet het lekkere weer door, maar helaas is er wel kans op een bui. Ook daalt de temperatuur. Aan zee wordt het dan zo’n 20 graden, maar in het oosten van het land kan het nog steeds 26 graden worden. Zondag daalt de temperatuur weer iets en kan er een klein buitje vallen, maar deze ‘dip’ lijkt gelukkig van korte duur.

Zomerse week

Maandag knapt het immers alweer op; het wordt een mooie, droge dag en met gemiddeld 23 graden zijn we best tevreden. Daarnaast zou dit weleens het begin van een zomerse week kunnen worden, met temperaturen rond de 25 graden, aldus Dorrestein. Mogelijk is het de hele week zonnig met temperaturen rond de 25 graden. Wij maken vast leuke buiten-plannen.

