Yum! Tony’s Chocolonely introduceert drie (!) nieuwe smaken

Wit Kurkuma Chai Kokos De witte (28%) limited edition met kurkuma chai en kokos is een romige reep, geïnspireerd op het Verre Oosten. Wat we ons moeten voorstellen bij ‘kurkuma chai’? Een mix van kurkuma (dúh), gember, kardemom en kaneel! Een heerlijke witte -ofja, gele- reep die je écht niet wilt delen. Spice up your life! Puur chili fudge roze peper

Tony’s Chocolonely noemt hem een echte knaller: de pure chili fudge en roze peper in stevige, pure chocolade met 51% cacao. Al helemaal top: deze reep is 100% vegan! Kom maar op met die peper in je reep!