Yes! We krijgen deze week weer even lenteweer met 20 graden

De warme truien en winterjassen zijn weer uit de kast gehaald en zelfs de paraplu hebben we al een paar keer nodig gehad. De afgelopen weken leek het toch echt alsof we die heerlijke lentedagen voorlopig niet meer terug zouden zien. Maar deze week krijgen we weer even een cadeautje: het kan wel 20 graden worden!

Dit komt allemaal doordat er een bijzonder zachte lucht vanaf Italië even onze kant op komt. Vooral dinsdag 6 november wordt het warm: in het zuidoosten kan het tot wel 19 graden worden. Zeer lokaal meet de thermometer zelfs 20 graden! Deze hoge temperaturen zijn heel bijzonder voor november. Ter vergelijking: op een gemiddelde middag in november is het 11 graden. Het dertiende warmte-dagrecord van het jaar wordt hiermee verbroken.

De rest van de week

Wat we deze week kunnen verwachten is een afwisseling van wolkenvelden en zon. Maandag begint het al warm te worden en kan het rond de 16 graden worden in Zuid-Limburg. Dinsdag wordt het pas echt genieten met 14 tot 19 graden. Gelukkig kunnen we deze week voor het grootste gedeelte onze paraplu thuis laten. Pas vanaf woensdagavond wordt het weer herfstweer met bewolking en regen. Vooral donderdag wordt regenachtig en vrijdag is de temperatuur weer terug op het gemiddelde van 11 graden. Doordat de lucht vochtig is, is er in het begin van de week een grote kans op die prachtige laaghangende mist. ‘S ochtends vroeg op? Haal dan dus je camera maar tevoorschijn. Dit belooft wat mooie plaatjes op te leveren.

Warmste 6 november?

Het is hiermee mogelijk dat we een nieuw warmte-record gaan verbreken. De warmste temperatuur ooit gemeten op 6 november komt uit 2015 en staat nu op 17,1 graden in De Bilt, het midden van ons land. Of we hier overheen gaan? Dat is nog twijfelachtig. Volgens Weeronline is er in De Bilt een maximumtemperatuur van 16,8 graden gemeten, waarmee we erg dicht bij het record komen. Daartegenover staat dat meteoroloog Diana Woei van Weerplaza stelt dat het waarschijnlijk 15 graden wordt in De Bilt. Afwachten tot dinsdag dan maar….

Zeer zeldzaam voor november

Zo’n warme novemberdag komt bijna nooit voor. Een dag met de temperatuur rond de 20 graden is tot nu toe in november alleen nog in Brabant, Limburg en de Achterhoek voorgekomen. Het gemiddelde ligt hier op één warme novemberdag in 17 (!) jaar. Dit gebeurde alleen in de jaren 1899, 1926, 1955, 1984, 1994, 2014 en 2015. Dat het de afgelopen jaren vaker gebeurde komt natuurlijk door de klimaatopwarming. Zo staat het landelijke novemberrecord op 22 graden op 1 november 2014 in Limburg.

