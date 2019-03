Yes! Het is Nationale Vriendinnendag: 5x waarom vriendinnen belangrijk zijn

Het is Nationale Vriendinnendag! Dat moet gevierd worden, want vriendschap is belangrijk. En het is fijn is om vriendinnen te hebben én te zijn. Om plezier te maken, om elkaar te stimuleren en om elkaar het gevoel te geven dat de ander ertoe doet. Juíst in onze drukke bestaan (man en kind! werk! personal trainer!) leuk om vandaag effe quality time te hebben met vriendinnen.

Terwijl jij vriendin of vriendinnen belt, appt om vandaag samen de hort op te gaan, 5 redenen waarom vriendinnen belangrijk zijn en je moet blijven investeren in jullie vriendschap.

01. Een vriendin geeft energie

Na jullie wekelijkse, maandelijkse onderonsje kan je er weer tegenaan. Je bent opgeladen! Er is gelachen (gehuild kan en mag ook), er is gepraat over jou, haar: jullie. Je hebt quality time gehad met iemand die je écht kent, en dat geeft energie. P.S. energieloze Netflix get-togethers met weinig tot geen gesprekstof, die komen ook weleens voorbij. Omarm ze!

02. Een vriendin is eerlijk

En verwacht van jou precies hetzelfde! Soms hebben jullie aan een blik voldoende. Je weet wel, dat je iets zegt wat maar half waar is. En je vriendin je halverwege je verhaal met grote vragende ogen aankijkt. Classic! Of dat je iets doet (of gaat doen, zoals wéér met je meditatieklasje afzeggen) waar je later spijt van krijgt. Is ‘de blik’ niet voldoende, dan wordt er over gepraat. Uitvoerig. Juist omdat je vriendin het beste met je voorheeft hé, remember that. Moeite met eerlijk zijn tegenover je vriendin in real life? Schrijf het op, in tegenwoordige taal: app het naar haar. En vraag dan om erover te bellen of spreek af om het face-to-face te bespreken.

03. Een vriendin kent óók je minder leuke kanten

Van je ochtendhumeur (inclusief ontplofte haardos) tot aan je aanstellerige hungry-gedrag en het feit dat je al-tijd de laat komt. Die dingen vindt ze heus irritant, máár ze probeert je niet te veranderen. Ze accepteert je zoals je bent! En helpt je hooguit je aan het denken te zetten over hoe het ook anders kan. Door bijvoorbeeld niet te snoozen, op tijd uit bed te stappen, niet te lang onder de douche te staan en niet zolang te treuzelen voor je kledingkast. Alles zodat je niet weer te laat op je afspraak verschijnt. Copy that?

04. Een vriendin hoef je niet te vermaken

Wat jullie doen maakt ook helemaal niet uit. En dat is fijn als je een werkweek van 50+ uren erop hebt zitten, een peuterpuber hebt, of beide. Vriendinnen heb je in alle soorten en maten, dat moge duidelijk zijn. Met de een kun je uren filosofisch praten over van alles en nog wat, met de ander ga je (met jullie kids) geregeld naar de speeltuin en/of dierentuin, terwijl je met de ander heerlijk kunt dansen in de club of op een festival. Maar als er één ding is wat de beste vriendschappen met elkaar gemeen hebben, is dat je volledig jezelf kunt zijn bij elkaar. Heerlijk!

And last but not least…

05. Met een vriendin deel je herinneringen

Voor het leven! Hoe langer (en beter) je elkaar kent, hoe meer je met elkaar deelt. Je hebt niet alleen grote, life changing veranderingen met elkaar meegemaakt. Denk aan: je eerste koophuis, Toscaanse bruiloft, de geboorte van je kind(eren), maar ook het verlies van een dierbare of een helse scheiding. Maar ook kleine grapjes en anekdotes. En dat maakt een vriendschap zó mooi! Je bent onderdeel uit van elkaars leven.

