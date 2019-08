Wow: in dit restaurant dineer je onder water

Op zoek naar een leuke nieuwe plek om te eten en heb je geen Titanic-fobie? Dan is het eerste onderwaterrestaurant in Europa wellicht leuk voor jou. Klein detail: je moet er wel eerst even voor naar Noorwegen. Maar goed, dan heb je ook wat.

Under

De naam van het restaurant is ‘Under’ (passend hoor) en ligt aan de kust van Lindesnes, het zuidelijkste punt van Noorwegen. Alleen de ingang is boven water, maar de rest van het gebouw ligt 5 meter onder de zeespiegel. Het interieur is sober, passend bij het uitzicht op de onderwaterwereld. De muren zijn een halve meter dik, wat nodig is om voldoende weerstand te bieden tegen het ruige water voor de kust van Noorwegen.

Lees ook: Durf jij het aan? Eerste escape room onder water is een feit (en vind je in Nederland!)

Doorpakken

Voor een avondje vissen kijken moet je wel diep in de buidel tasten. Gemiddeld is de rekening ongeveer 400 euro per persoon. Zien hoe het eruit ziet? Bekijk het filmpje hieronder:

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.