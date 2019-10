Winter is coming! De kans is groot dat je volgende week moet krabben

Waar het morgen heerlijk nazomerweer wordt en we de winterjas morgen nog in de kast kunnen laten hangen, is een dikke sjaal volgende week geen overbodige luxe. Sterker nog, trek die handschoenen er ook maar bij aan, want de kans bestaat dat je de krabber weer tevoorschijn moet halen.

Warmer dan normaal

Met een gemiddelde temperatuur rond de dertien graden eind oktober, is het momenteel zo’n vijf graden warmer dan normaal voor de tijd van het jaar. Maar het duurt niet lang meer tot daar verandering in komt.

Brrr

Na het weekend wordt het écht een stuk kouder. Maandag kunnen we overdag maximaal slechts tien graden verwachten dankzij een frisse wind uit het noorden. ’s Avonds zakt het kwik verder en is de kans op nachtvorst dan ook groot. Je zult dan ook niet moeten opkijken wanneer je dinsdagochtend de ruiten van je auto moet krabben.

Droog

Maar het is niet alleen maar kommer en kwel. Want het mag dan misschien wel kouder worden, maar het lijkt (eindelijk) wel een langere periode droog te blijven. Het zou zeker tot 9 november niet veel gaan regenen, aldus meteorologen.

Lees ook

Deze invloed heeft het ingaan van de wintertijd op je gezondheid

Barre winter op komst?

Nu de winter met rasse schreden dichterbij komt, vragen velen zich af wat ons – na de extreme hitte van afgelopen zomer – te wachten staat. Komende winter kunnen we mogelijk het andere uiterste verwachten. Als we Russische meteorologen mogen geloven, staat ons geen zachte winter te wachten. Sterker nog, er wordt beweerd dat de winter van 2019/2020 de koudste winter in honderd jaar wordt. Ook Franse deskundigen voorspellen een extreem koud seizoen. Zij verwachten daarnaast dat we veel sneeuw kunnen verwachten komend winterseizoen.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.