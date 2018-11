Lichaam Van der Valk-telg na 17 jaar gevonden: wie was ze en wat is er gebeurd?

Ruim zeventien jaar geleden verdween Corrie van der Valk (58) – van de bekende horeca-familie – spoorloos. Ze dronk op 7 januari 2001 nog een kop koffie met haar man Nico in haar villa in Nederasselt, waarna er nooit meer iets van haar vernomen werd. Vandaag heeft de politie bekendgemaakt dat haar lichaam gevonden is.

Mysterie

De recherche heeft de familie Van der Valk gisteravond geïnformeerd dat het lichaam van Corrie in een graf in België is aangetroffen en dat Corrie al in 2001 zou zijn overleden. Tot donderdag was het raadsel rond de vrouw van Nico van der Valk, achterneef van peetvader Gerrit van het bekende horecabedrijf, onopgelost. Wie was Corrie en wat is er al die jaren geleden gebeurd?

Ongeluk

Volgens de Vlaamse krant Het Nieuwsblad is de vrouw destijds omgekomen bij een treinongeluk in het Belgische Namen. Na het ongeluk zou ze door de hevige verwondingen niet meer geïdentificeerd kunnen worden, waarna ze in een anoniem graf is begraven. Onlangs werd in België besloten om systematisch alle anoniem begraven lichamen op te graven om met nieuwe technieken te proberen alsnog een identiteit vast te stellen. Zo kwam Corrie recent in beeld.

Zelfdoding

Volgens een familielid wordt zelfdoding niet uitgesloten: “We zijn bedroefd, maar ook opgelucht dat er na zo veel jaar duidelijkheid is.” Naar verwachting zal de familie Van der Valk later vandaag met een aanvullende reactie komen.

Gezin

Corrie werkte samen met haar man in motel Nuland van de keten. Nico werkte in de keuken, Corrie zat achter de receptie. De twee, die niet meer ‘samen’ leefden, maar wel in dezelfde boerderij woonden, kregen zes kinderen.

Saillant detail

Corrie werd zoals gezegd het laatst gezien door haar man. Na haar verdwijning werd hij al gauw verdachte in de zaak; pas drie weken nadat ze verdween maakte hij melding van haar vermissing. Hij en de kinderen verklaarden dat ze in eerste instantie niet bezorgd waren, omdat Corrie vaker langere tijd van huis ging zonder iets te zeggen. Ze zou op haar werk een zeer gewaardeerde collega zijn geweest, maar was wel altijd erg op zichzelf.

Onderzoek

Toen bleek dat er dit keer wellicht toch iets anders aan de hand was, zette de politie 25 rechercheurs op de zaak. Er werd in binnen- en buitenland naar haar gezocht en op 22 maart 2001 werd Nico aangehouden. Drie weken later kwam hij echter alweer op vrije voeten wegens gebrek aan bewijs. Na ruim een half jaar onderzoek zonder resultaat werd het speciaal opgezette politieteam opgeheven. In april 2003 werd Nico officieel niet langer verdacht van betrokkenheid bij haar verdwijning.

Vreemde verklaringen

Tijdens het onderzoek kwamen enkele uiteenlopende verhalen boven tafel. Zo dacht de familie dat Corrie een nieuw leven begonnen was in India; haar yogalerares zou daarvan overtuigd zijn geweest. Ook zou ze een facelift hebben ondergaan om onherkenbaar ergens anders verder te kunnen leven. Voor beide verhalen werd nooit bewijs gevonden. Naar aanleiding van een tip werd eind 2001 nog gegraven in de bossen bij Groesbeek, maar ook daar werd niets gevonden.

‘Gelukkiger dan eerst’

Een woordvoerder van de familie verklaarde in 2001: “Haar man Nico en de kinderen zijn er altijd vanuit gegaan dat ze bewust heeft besloten een ander leven te gaan leiden. Ze had zich wel eens in die zin uitgelaten. Ze ging ook wel eens alleen op vakantie, zonder dat vooraf te melden. De familie heeft zich verzoend met het idee dat Corrie nu misschien gelukkiger is dan eerst.”

Eindelijk, eindelijk… is er duidelijkheid rond de mysterieuze verdwijning van Corrie van der Valk in 2001. Heel wat uurtjes aan besteed, maar liep telkens op niets uit.https://t.co/J2n5iQI2mI — Peter R. de Vries (@PeterRdeV) November 16, 2018

Bron: ANP, Het Nieuwsblad, AD | Beeld: Hollandse Hoogte