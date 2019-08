‘Grote wespenplaag op komst’: dit kun je het best doen als je gestoken wordt

Ben je als de dood voor wespen en kun je maar lastig stil blijven zitten als er één rond je hoofd zoemt? Dan wordt het extra oppassen geblazen in augustus. Waar De Bestrijdingsbrigade vorig jaar ‘slechts’ 130 nesten per dag weghaalde, zijn dat er nu dagelijks zo’n 200 (!). Er zijn vandaag de dag dus veel meer van deze insecten en naar verwachting komen ze de komende weken uit hun warme huisjes.

De toename van de wespen heeft volgens De Bestrijdingsbrigade, een bedrijf dat zich landelijk inzet voor ongediertebestrijding en -preventie, alles te maken met de afgelopen twee zomers die extreem warm waren én de zachte winter die we gehad hebben. Hierdoor is niet alleen het aantal nesten, maar ook de ontwikkeling ervan flink gegroeid.

Agressief

Afgelopen juli meldden zo’n 6.000 mensen zich bij De Bestrijdingsbrigade in verband met een wespennest. En ook deze maand wordt er een enorme drukte verwacht. “De aanvragen blijven maar binnenstromen”, vertelt directeur Martijn Wijbenga. “En dit is slechts het begin. In de komende weken worden de nesten massaal verlaten en ontstaan er grote plagen van agressieve wespen.”

Gestoken door een wesp? Dít moet je doen

Hoe goed je ook oplet, het kan natuurlijk voorkomen dat je gestoken wordt door een wesp. En omdat een goede voorbereiding het halve werk is, zetten we alvast voor je op een rijtje wat je het best kunt doen:

Maak een doek nat en koel hiermee de plek van de wespensteek. Eventueel kun je een zalf tegen huidirritatie gebruiken om de pijn te verzachten. Gestoken in de buurt van je keel of mond? Zuig dan op een ijsblokje om zwelling tegen te gaan en bel 112. Krijg je te maken met een ernstige allergische reactie, zoals heftige benauwdheid? Bel dan 112.

Of je het gif moet uitzuigen na een steek? Daarover bestaat een hoop onduidelijkheid, ook onder imkers. Volgens Ad Aarts, gediplomeerd bestuiving imker, is het onzin om het te doen. “Dat moet je niet uitzuigen”, zegt hij tegen Zorg.nu. “Het heeft geen zin en is ook lastig eruit te krijgen.”

