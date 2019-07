Hittegolf 2.0 of niet? Dít is de weersvoorspelling voor augustus

Keihard besefmoment: juli is alweer bijna voorbij, wat betekent dat we over de helft van het jaar zijn. De maand hebben we afgesloten met een hittegolf en zelfs een warmterecord, maar hoe ziet de weersvoorspelling voor augustus eruit? Wordt het weer snikheet of hoeven we niét opnieuw badend in het zweet wakker te worden?

Voor iedereen die de afgelopen week véél te heftig vond en drie extra rondjes door de supermarkt liep (want airco) ter verkoeling, heeft Weeronline goed nieuws. Extreme hitte zoals we deze maand gehad hebben, wordt in augustus niet verwacht. Wel wordt het naar alle waarschijnlijkheid warmer dan gebruikelijk.

Regenachtige start

Als we de voorspellingen mogen verwachten begint augustus met een hoop regenbuien die gepaard gaan met onweer. Vandaag en morgen schijnt de zon nog volop, dus geniet er nog maar even van! Bovendien wordt het een stukje koeler door de wind van zee. Zo wordt in de kustgebieden de 25 graden nauwelijks aangetikt, landinwaarts gaat het wel nog regelmatig lukken.

20+ graden

Hoe verder we in augustus komen, hoe groter de kans op enkele buien #huilen. Dit heeft te maken met lagedrukgebieden die meer invloed krijgen op het weerbeeld. Daarnaast dalen de temperaturen naar gebruikelijke waarden voor deze periode van het jaar. Naar alle verwachting sluiten we de maand dan ook af met zo’n 20 tot 22 graden en gaan we daarmee geleidelijk over op het zomerweer dat we in ons kikkerlandje gewend zijn.

September

Het duurt nog even, maar blijft de zomer in september een beetje aanhouden? Met 60 procent kans op warmer en droger dan normaal weer ziet het er veelbelovend uit. Laat die lange nazomer en zwoele avondjes maar komen!

Bron: Weeronline.nl | Beeld: iStock