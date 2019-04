Afgelopen zaterdag was het een feestje op het terras en ook de dagen erna liet de zon zich maar wat graag zien. Maar helaas komt er vandaag weer een einde aan. Houd je vast: op deze tweede dag van april moeten we ons opmaken voor guur weer.

Waar we de afgelopen dagen hebben mogen genieten van droog weer, kunnen we vandaag veel bewolking verwachten. En dat is niet alles: in de loop van de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op buien toe, met name in het binnenland. Hierbij kan het ook gaan onweren en kunnen er zware windstoten bij komen kijken. De temperatuur valt met 14 tot 16 graden gelukkig mee.

Hagel

In het zuiden kan het ’s ochtends al druppelen, voor de middag worden er in het hele land buien voorspeld. Landinwaarts kunnen deze gepaard gaan met onweer, stevige windstoten tot 60 kilometer per uur en zelfs – don’t shoot the messenger – hagel.

In de loop van de avond trekken de buien via het oosten naar Duitsland, maar niet veel later gaat het naar alle waarschijnlijkheid opnieuw regenen vanuit het zuidwesten. De wind neemt daarentegen wel af, net als de kans op onweer.

