Zomer, waar ben je? Vandaag veel regen en zélfs code geel voor onweer

Nog geen plannen vandaag? Blijf dan vooral lekker binnen. Het weer nodigt namelijk niet erg uit om in de tuin of op een terrasje neer te ploffen. Integendeel, het belooft een natte dag te worden en in Limburg geldt vanmiddag zelfs code geel in verband met de onweersbuien die worden verwacht.

Vooral in het oosten en zuiden is de kans op een plens regen in de ochtend groot. Hoewel het in de loop van de middag vochtig blijft, laat het zonnetje zich wel zo nu en dan zien. En op die momenten kan het kwik flink oplopen. In het (zuid-)oosten van het land wil het dan nog wel 27 tot 28 graden worden, in tegenstelling tot op de Wadden; hier wordt het niet warmer dan 23 graden.

Later in de middag en vooral in de avond kan het in Limburg flink onstuimig worden. Zo bestaat de kans op stevige onweersbuien die gepaard gaan met veel regen, en er kan zelfs hagel bij komen kijken. Er geldt in deze provincie dan ook code geel, zo meldt Weerplaza. In de loop van de avond zwakt het gure weer af en zullen de buien wegtrekken.

En morgen?

Hoewel het weerbeeld er iets beter uitziet dan vandaag, wordt het ook morgen geen stralende dag. Er trekt verspreid een regenbui over, maar het zal wel vaker droog zijn. “Er is geregeld zon, maar het is daarentegen wel onstuimig”, aldus weerman Ben Lankamp van Weerplaza. “Met een vrij krachtige zuidwestenwind, aan zee zelfs stormachtig.

Nog een prima zondag

Alleen de kop van Noord-Holland en de Waddeneilanden hebben in de nacht van zaterdag op zondag te maken met de harde wind. Voor de rest van het land geldt dat de wind in de loop van de avond afneemt. Zondag zal daardoor een stuk rustiger verlopen met waarschijnlijk flink wat zon.

Lees ook

Op de nazomer! Zo mooi wordt het weer in september



Komt de zomer nog terug?

Vanaf maandag dalen de temperaturen tot onder de 20 gaden. Ook gaat het regelmatig regenen. Halverwege volgende week neemt de wind mogelijk weer in kracht toe. Of het zomerse weer terugkeert, is nu niet bekend.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: NU.nl, Weerplaza | Beeld: Unsplash