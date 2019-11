Zie ginds komt… een stortbui? IJskoude en natte Sinterklaasintocht voorspeld

Zaterdag 16 november is het eindelijk zover: Sinterklaas komt weer aan in Nederland. Ga jij ook met je kinderen op de kade staan? Kleed je dan heel, heel warm aan. Muts, sjaal, handschoenen zijn geen overbodige luxe: het wordt namelijk ijskoud. En een paraplu op zak is ook geen verkeerd idee.

Gevoelstemperatuur rond het vriespunt

Het wordt ’s middags niet warmer dan zes graden. Maar omdat er een zuidwestenwind staat, voelt het nóg kouder aan. “Voor het gevoel ligt de temperatuur rond het vriespunt”, voorspelt Rico Schröder van Weeronline. Fijn is anders, maar goed, dat koude weer past natuurlijk wel perfect bij het Sinterklaasfeest.

Valt de intocht ‘in het water’?

Helaas wordt het tijdens de intocht niet alleen koud, maar ook nat. Een paraplu of regenjas – en wellicht kaplaarzen voor de kids? – zijn dan ook zeker aan te raden. Naar verwachting is het de hele dag bewolkt, de zon laat zich niet of nauwelijks zien. En daarbij kan best een spatje regen vallen, zeker in het noorden. Of Apeldoorn het droog houdt tijdens de sinterklaasintocht, is ook niet zeker. In het zuiden blijft het langer droog, dus daar hebben alle enthousiaste kinderen hopelijk nog geluk.

Lees ook

Brrr: sneeuw verwacht in het weekend van de sinterklaasintocht

Warmste sinterklaasintocht dateert uit 2009

De sinterklaasintochten zijn de afgelopen jaren wel vaker nat en koud verlopen. Maar dat de temperatuur onder de tien graden komt, is sinds 2000 pas vijf keer voorgekomen. De intocht van 17 november 2018 staat in de geschiedenisboeken als zonnigste intocht ooit: toen scheen de zon maar liefst zeven uur in Zaanstad, waar de landelijke intocht plaatsvond. Op 14 november 2009 meerde de Sint aan in Schiedam met een heerlijke vijftien graden, de warmste intocht tot nu toe.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Libelle | Beeld: iStock