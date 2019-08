Herfst of nazomer? Dit belooft het weer te worden in september

Begin deze maand deden meteorologen al een gokje over het weer in september. Toen werd gezegd dat de kans vrij groot was op een fijne nazomer, maar is dat nog steeds zo? Nu de maand steeds dichterbij komt, kunnen deskundigen er meer over zeggen.

April doet wat-ie wil, maar september duidelijk ook dit jaar. Waar augustus tropisch eindigt, begint komende maand een stuk natter en koeler. De kans op dat weer blijft helaas ook de rest van september bestaan, maar er beloven ook warme en droge dagen aan te komen.

Warmer dan normaal

“September laat ons al een beetje aan de herfst proeven”, aldus meteoroloog Jaco van Wezel van Weeronline. “We krijgen te maken met koele wind en het wordt ook buiiger.” Als je uit de wind zit en het droog is, moet het nog best lekker worden om buiten te zitten. “De gemiddelde temperatuur in september komt uit op 15 graden, dat is een halve graad warmer dan normaal.”

Nat pak

De maand begint dus wisselvallig, maar hoe zit het met de tweede helft van september? “We krijgen dan misschien wat zomerse dagen, maar ook dan maak je kans op een nat pak”, voorspelt Van Wezel. Tropisch weer hoeven we in elk geval niet meer te verwachten; het blijft het bij een aantal warme dagen met temperaturen die net boven de 20 graden uitkomen.

Herfst

Wat er gebeurt na september? Van Wezel: “In oktober begint de herfst pas echt, met regelmatig regen en veel wind.” Wel blijft het warmer dan normaal, gezien de wind vaak uit het zuidwesten komt en de Noordzee nog altijd warmer is dan gebruikelijk.

