Met het natte en niet al te koude weer anno nu lijkt het vandaag de dag meer herfst dan winter. Gaat het nog veranderen en kunnen we stiekem tóch nog een beetje hopen op een witte kerst? Volgens meteorologen in elk geval niet. Sterker nog, de feestdagen beloven wisselvallig te verlopen met hier en daar een bui.

Vandaag is het met kerstavond op de planning natuurlijk al feest aan tafel, maar op een witte wereld aan de andere kant van het raam hoef je niet te rekenen. De voorspellingen zien er volgens Weeronline onstuimig uit en er zullen dan ook enkele buien over het land trekken. De windkracht neemt toe, met in het zuiden en zuidwesten zelfs kans op windstoten van maar liefst zeventig kilometer per uur. Die harde wind belooft in de avond wel wat af te nemen, maar een rustige kerstavond wordt het niet.

Weer kerst

En op de twee kerstdagen zelf? Op woensdag de 25e trekken er ’s ochtends buien over Nederland, maar lijkt het in de middag overwegend droog te blijven. Het kwik schommelt rond de acht en negen graden, en kan in het zuidwesten van het land de tien graden aan gaan tikken. Donderdag wordt het ook geen witte maar grijze dag, al zou het wel droog blijven volgens de voorspellingen. Het wordt iets frisser dan de dag ervoor, maar met zes tot zeven graden is het niet koud.

Lees ook

Kerstvakantie! Dit zijn de leukste schaatsbanen in Nederland



Muggen met kerst

Bij die warmere temperaturen horen helaas ook muggen. “We hebben nu een mug in Nederland die niet in winterrust gaat”, waarschuwde bioloog Arnold van Vliet eerder. Het zou hoogstwaarschijnlijk gaan om de zogeheten (culex pipiens) molestus-mug. “We zien de laatste jaren steeds vaker dat mensen in de winter nog muggen zien in hun huis. We hebben het vermoeden dat dit type mug bij hogere temperaturen actiever is, vandaar dat de molestus op zulke grote schaal in december en januari voorkomt.”

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.