Kom maar door! Komend weekend perfect weer om te picknicken of barbecueën

Toen we vanochtend de gordijnen opendeden, kwamen we helaas bedrogen uit. Hoewel het afgelopen weekend prima vertoeven was in de zon, leek vandaag de herfst te zijn aangebroken. We snappen dat de moed meteen in je schoenen zonk, maar da’s dus nergens voor nodig. Het is namelijk nog niet gedaan met de nazomer. Yay!

Trommel je vriend(inn)en maar op voor een zomerse barbecue of picknick, want aankomend weekend wordt het opnieuw stralend weer. Vanaf vrijdag krabbelt het weer op en schieten de temperaturen omhoog.

Nazomerweekend

Tijdens de vrijdagmiddagborrel moeten we het doen met een aangename 18 graden; die dag erna stijgt het kwik weer tot boven de 20 graden. “In het midden van Nederland wordt het 22 graden en in het zuiden kan het kwik zelfs oplopen tot 25 graden”, aldus Marc de Jong van Buienradar tegenover RTL Nieuws. En zondag belooft het – met temperaturen rond de 25 graden in heel het land – nóg lekkerder te worden. “Heerlijk weer om de barbecue weer aan te steken.”

Fris

De week is misschien regenachtig begonnen, maar morgen belooft het een droge Prinsjesdag in Den Haag te worden. Wel is het verstandig om mét jas de deur uit te gaan, want het wordt slechts 16 graden. Klinkt misschien niet eens heel verkeerd, maar door de matige tot soms vrij krachtige wind ligt de gevoelstemperatuur een stukje lager.

Lees ook

Smakelijk! 5 tips voor een gezonde én lekkere barbecue



Under my umbrella-ella-ella

Niet alleen in Den Haag wordt het winderig en fris, ook de rest van Nederland moet het daarmee doen. In het noordoosten van het land kunnen er zelfs nog een paar buien vallen, dus daar is een paraplu ook geen overbodige luxe als je de deur uitgaat.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: RTL Nieuws | Beeld: Pexels